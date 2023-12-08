اجتماع ثلاثي في سيئول يبحث «نووي» بيونغيانغ

يجتمع كبار المستشارين الأمنيين لسيئول، وطوكيو، وواشنطن، في العاصمة الكورية الجنوبية، سيئول، اليوم، لبحث التهديد المتزايد الذي تشكله بيونغيانغ، المسلحة نووياً.

يأتي الاجتماع، الذي يحضره الكوري الجنوبي، تشو تاي يونغ، والياباني، تاكيو أكيبا، والأمريكي، جيك ساليفان، بعد نحو شهر من اتفاق وزراء دفاع الدول الثلاث الحليفة، على تفعيل عملية تبادل البيانات في الوقت الفعلي بشأن عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، اعتباراً من ديسمبر الجاري.

يناقش الاجتماع ((بشكل عميق، سُبل التعاون بين كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، واليابان، بشأن قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك كوريا الشمالية، وقضايا عالمية، والأمن الاقتصادي))، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول.

فيما ينعقد الاجتماع بموجب بنود الاتفاقات المبرمة بين قادة الدول الثلاث في القمة الثلاثية التي استضافها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في كامب ديفيد، أغسطس الماضي. وكان اجتماع كامب ديفيد، الأول من نوعه، للزعماء الثلاثة في قمة مستقلة، ليس على هامش حدث أكبر. كما بذلت حكومة يون المحافظة، جهوداً متضافرة، لتحسين العلاقات المتوترة تاريخياً مع اليابان. واعتبر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، التحالف الدفاعي المتنامي بين الدول الثلاث ((أسوأ تهديد فعلي)) يواجه بلاده، التي تتقرب من الحليفين التقليديين روسيا، والصين. في سياق متصل، سبق الاجتماع الثلاثي، خطاباً نارياً، غير معتاد، من جانب سيئول، وجّهه إلى بيونغيانغ، وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وونسيك، الذي تعهّد، أمس، بضربات صاروخية انتقامية، واسعة النطاق تستهدف ((قلب، ورأس)) كوريا الشمالية حال حدوث استفزاز.

وأمر شين، خلال زيارة لمقر القيادة الاستراتيجية الصاروخية، التابعة للجيش، ضباط القيادة بالاستعداد لإطلاق صواريخ قوية، موجهة بدقة في أي وقت، حسبما أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان. ونقل بيان الوزارة عن شين، قوله إن الدور الأساسي للقيادة هو ((ضرب قلب (...) ورأسه بشكل قاتل، على اختلاف أشكال استفزازاته)).

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