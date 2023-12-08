بوتين: سأترشح للانتخابات الرئاسية 2024

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية الروسية، لفترة خامسة، مارس المقبل، وقال ((سأترشح لمنصب رئيس الاتحاد الروسي))، معلناً انطلاق حملة انتخابية، من المتوقع أن تكون على نطاق واسع.

جاء الإعلان على هامش حفل في الكرملين لأفراد الجيش، وأضاف بوتين: ((لن أخفي ذلك، كانت لدي أفكار مختلفة في أوقات مختلفة، ولكن هذا وقت اتخاذ القرار)).

وأبلغ بوتين قراره خوض الانتخابات إلى الضابط في الجيش الروسي، اللفتنانت كولونيل أرتيوم جوغا، وقال الأخير: ((شكراً لأفعالكم، ولقراراتكم، كسبنا الحرية))، وأضاف جوغا: ((نحن بحاجة إليكم.. روسيا بحاجة إليكم)).

وأوردت ((بلومبرغ))، أن إعلان بوتين، جاء بعدما حثّه على ذلك، جوغا، خلال حفل (النجمة الذهبية) في الكرملين. ونقلت ((بلومبيرغ)) عن بوتين قوله لجوغا: ((سأترشح لمنصب رئيس الاتحاد الروسي.. اليوم لا يوجد خيار آخر)). بينما نقلت ((تاس))، عن الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله، إن رد بوتين كان ((عفوياً)).

ورأت المحلل السياسي، تاتيانا ستانوفيا، أن الإعلان المفاجئ على ما يبدو لبوتين خلال فعالية مخصصة لقدامى المحاربين، كان غير عادي ومليء بالمعاني الرمزية. وقالت إن ((الأبطال (العسكريين).. أبناء دونباس.. يريدون رؤية بوتين رئيساً مجدداً)). وأقرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أمس، إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية على مدار ثلاثة أيام (15، و16، 17 مارس 2024).

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