مقتل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية

قُتل 6 فلسطينيين، أمس، برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم ((الفارعة))، شمالي الضفة الغربية، وأصيب 6 آخرون، بجروح أحدهم بالغة، بحسب ما إفادة كل من وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، وجمعية الهلال الأحمر.

وأكدت الوزارة، في بيان مقتل الفلسطينيين الستة بينهم طفل، وأصيب آخرون، خلال الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على مخيم ((الفارعة))، جنوب طوباس)).

وأفادت وكالة ((وفا)) بأن ((مواجهات اندلعت مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف، وسماع أصوات انفجارات)).

وقال الجيش الإسرائيلي، رداً على سؤال ((فرانس برس)): ((خلال عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي و((الشاباك)) (الأمن الداخلي) في مخيم ((الفارعة))، تم اعتقال مطلوبين من سكان المخيم وأسيرين سابقين)).

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع ستة قتلى في مخيم ((الفارعة))، وست إصابات بالرصاص الحي، إحداها خطيرة للغاية)). وأضافت: بلغ مجموع الإصابات التي تعاملت طواقم الجمعية معها 3,246 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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