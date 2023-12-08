Saturday, 09 December 2023 06:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية

12/8/2023 8:01:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل 6 فلسطينيين، أمس، برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم ((الفارعة))، شمالي الضفة الغربية، وأصيب 6 آخرون، بجروح أحدهم بالغة، بحسب ما إفادة كل من وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، وجمعية الهلال الأحمر.

وأكدت الوزارة، في بيان مقتل الفلسطينيين الستة بينهم طفل، وأصيب آخرون، خلال الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على مخيم ((الفارعة))، جنوب طوباس)).

وأفادت وكالة ((وفا)) بأن ((مواجهات اندلعت مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف، وسماع أصوات انفجارات)).

وقال الجيش الإسرائيلي، رداً على سؤال ((فرانس برس)): ((خلال عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي و((الشاباك)) (الأمن الداخلي) في مخيم ((الفارعة))، تم اعتقال مطلوبين من سكان المخيم وأسيرين سابقين)).

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع ستة قتلى في مخيم ((الفارعة))، وست إصابات بالرصاص الحي، إحداها خطيرة للغاية)). وأضافت: بلغ مجموع الإصابات التي تعاملت طواقم الجمعية معها 3,246 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN08122023000110011019ID1107562658

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث