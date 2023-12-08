Saturday, 09 December 2023 06:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تقصف جنوب لبنان وأهدافاً بسوريا

12/8/2023 8:01:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت إسرائيل أنها شنّت هجمات استهدفت مسلحين على الحدود اللبنانية، وأهدافاً في سوريا الليلة قبل الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ليلاً، هجوماً بمسيّرة، استهدف عناصر مسلحة في منطقة مونت دوف ، بحسب ما أوردته صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل))، عبر موقعها الإلكتروني، وتكررت الهجمات من جانب ((حزب الله))، والفصائل الفلسطينية، المتحالفة معه، على شمال إسرائيل، بحسب الصحيفة.

بالمقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافاً في سوريا في وقت مبكر أمس، رداً على هجمات ليلة الأربعاء للخميس.

وقال مصدر طبي، في محافظة القنيطرة السورية، لوكالة الأنباء الألمانية: ((قتل 4 أشخاص في استهداف مسيّرة إسرائيلية، سيارة، وسط مدينة البعث، في مدينة القنيطرة جنوبي سوريا))، وأكد المصدر أن الأشخاص الذين قتلوا تفحمت جثثهم بشكل كامل.

في سياق آخر، قال مصدر في الجيش السوري: إن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرة إسرائيلية قرب مدينة خان أرنبة في القطاع الأوسط.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN08122023000110011019ID1107562657

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث