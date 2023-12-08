إسرائيل تقصف جنوب لبنان وأهدافاً بسوريا

أعلنت إسرائيل أنها شنّت هجمات استهدفت مسلحين على الحدود اللبنانية، وأهدافاً في سوريا الليلة قبل الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ليلاً، هجوماً بمسيّرة، استهدف عناصر مسلحة في منطقة مونت دوف ، بحسب ما أوردته صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل))، عبر موقعها الإلكتروني، وتكررت الهجمات من جانب ((حزب الله))، والفصائل الفلسطينية، المتحالفة معه، على شمال إسرائيل، بحسب الصحيفة.

بالمقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافاً في سوريا في وقت مبكر أمس، رداً على هجمات ليلة الأربعاء للخميس.

وقال مصدر طبي، في محافظة القنيطرة السورية، لوكالة الأنباء الألمانية: ((قتل 4 أشخاص في استهداف مسيّرة إسرائيلية، سيارة، وسط مدينة البعث، في مدينة القنيطرة جنوبي سوريا))، وأكد المصدر أن الأشخاص الذين قتلوا تفحمت جثثهم بشكل كامل.

في سياق آخر، قال مصدر في الجيش السوري: إن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرة إسرائيلية قرب مدينة خان أرنبة في القطاع الأوسط.

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