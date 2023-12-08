إسرائيل تقصف 450 هدفاً في غزة

واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، هجومه البري على جنوب قطاع غزة، كما فعل في الشمال، وسط قصف مدفعي وجوي وبحري عنيف، مدمراً عشرات البنايات والمنازل على ساكنيها، حيث أعلن مهاجمته 450 هدفاً لـ((حماس)).

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ((ضرب 450 هدفاً)) في قطاع غزة في عمليات برية وجوية وبحرية. وفي قطاع غزة الصغير، والمحاصر، قتل 17487 شخصاً، نحو 70 % منهم من النساء والأطفال دون 18 عاماً، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة أمس.

عشرات البنايات

وتمركزت عشرات الدبابات مجدداً عند حي الكتيبة القريب من المدخل الغربي لوسط مدينة خانيونس، ودمر القصف الإسرائيلي عشرات البنايات والبيوت على ساكنيها في المدينة ومخيمها، بينما أفادت ((كتائب القسام))، الجناح العسكري لحركة ((حماس))، بأن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي في خانيونس.

بينما لا تزال بلدتا بني سهيلة، والقرارة، والجزء الأكبر من بلدة خزاعة، المجاورة، تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية، فيما أغلقت الدبابات طريقي صلاح الدين، ووادي السلقا، بين دير البلح، وخانيونس. ودمرت الجرافات الإسرائيلية بعض الطرقات، وأجزاء من البنية التحتية، فضلاً عن عشرات المحلات التجارية، ومنازل في أطراف مدينة خان يونس، ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عشرات الغارات، طال بعضها دير البلح، والنصيرات، ومخيم ((المغازي))، وسط قطاع غزة. وتقدمت دبابات، وآليات عسكرية في أحياء مدينة غزة في البلدة القديمة، وتمركزت في السوق الشعبية، وقرب مقر شرطة الشجاعية، عند مدخل منطقة الشجاعية الغربي، من ناحية شارع صلاح الدين، إذ تسيطر على كل المحاور المؤدية إلى مستشفى ((المعمداني))، وصولاً إلى مفترق ((السامر)) على شارع عمر المختار، من ناحية حي الدرج.

مساجد تاريخية

كما دمرت القوات الإسرائيلية ، الليلة قبل الماضية ، أماكن أثرية كلياً، مثل: مسجد ((قشقار)) التاريخي، وجزئياً مثل المسجد ((العمري)) الكبير، الذي يعود تاريخه إلى 2500 عام، وحمام ((السمرا)) التاريخي، وكنيسة ((العائلة المقدسة))، التابعة لـ((دير اللاتين)).

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على ترسانة في جامعة الأزهر في مدينة غزة (شمالي القطاع) وعلى نفق يربط بينها وبين مدرسة ((تبعد كيلومتراً)). وطلب الجيش من سكان مناطق عدة في محيط مدينة غزة إخلاءها والتوجه غرباً، محذراً من عمليات جديدة. ووفق الأمم المتحدة، نزح 1.9 مليون شخص أي نحو 85 % من السكان عن منازلهم في غزة بسبب الحرب التي دمرت أو ألحقت أضراراً بأكثر من نصف المنازل.

مقتل إسرائيلي

وذكرت ((كتائب القسام))، أن جندياً إسرائيلياً أسيراً لديها، لقي حتفه في اشتباكات اندلعت إثر محاولة إسرائيلية لإطلاق سراحه. وأوضحت على ((تليغرام))، أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة، أحبطوا محاولتها لإطلاق سراح الجندي الأسير ساعر باروخ (25 عاماً)، فيما شن الطيران الإسرائيلي غارات على موقع الاشتباك. وأضافت ((كتائب القسام))، إن الاشتباكات أسفرت عن قتلى، وإصابات بين أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة.

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