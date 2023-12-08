هجوم بصواريخ يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد، فجر أمس، لهجوم بعدة صواريخ وقذائف، وصفه مراقبون إقليميون بأنه يعكس ((مخاطر تصعيد إقليمي)).

وقال مسؤول عسكري أمريكي، إن حوالي 7 قذائف ((مورتر)) سقطت داخل مجمع السفارة الأمريكية، الواقعة ضمن حدود ((المنطقة الخضراء)) في بغداد، خلال هجوم وقع في وقت مبكر، ما يدلل على أن ((الهجوم كان أكبر بكثير مما كان يعتقد)).

ونقلت ((رويترز))، عن المسؤول العسكري الأمريكي، الذي تحدث، مشترطاً عدم نشر هويته، أنه بتصريحاته ترك الباب مفتوحاً أمام ((احتمال إطلاق المزيد من المقذوفات على مجمع السفارة، دون أن تسقط داخله)).

وذكر المسؤول أن ((الهجوم تسبب بأضرار طفيفة جداً دون وقوع إصابات)).

كما أكد مسؤول عسكري أمريكي، رداً على سؤال من ((فرانس برس))، أن ((هجوماً بعدة صواريخ أطلق على قوات التحالف الدولي، والقوات الأمريكية)) في محيط قاعدة ((يونيون 3))، ومجمع السفارة الأمريكية في بغداد، وأضاف: إنه ((لم يتم تسجيل إصابات، أو أضرار بالبنى التحتية)).

وأكد مكتب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية في بغداد، عبر بيان صحافي، تعرض مبنى السفارة إلى هجوم صاروخي، فيما ((لا تزال التقييمات جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة)).

وأوضح البيان: ((حتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما تدل المؤشرات على أن الهجمات نفذتها ميليشيات تنشط بحرية في العراق)).

وجدد المتحدث الدعوة ((للحكومة العراقية، كما فعلنا من قبل، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لحماية أفراد، ومرافق البعثات الدبلوماسية، والشركاء في التحالف الدولي))، وتابع: ((نؤكد مرة أخرى أننا نحتفظ بحق الدفاع عن النفس، وحماية موظفينا في أي مكان في العالم)).

في الغضون اعتبر رئيس الحكومة العراقية محمد شيّاع السوداني أن مهاجمي البعثات الدبلوماسية ((يقترفون إساءة إزاء العراق، واستقراره، وأمنه))، داعياً القوات الأمنية إلى ((ملاحقة)) مرتكبي ((الاعتداء))، وتقديمهم للعدالة.

وقال السوداني في بيان، أصدره مكتبه، إن ((استهداف البعثات الدبلوماسية أمر لا يمكن تبريره، ولا يمكن القبول به، تحت أي ظرف))، وشدّد السوداني على أن ((قواتنا الأمنية، والأجهزة الحكومية، والتنفيذية، ستواصل حماية البعثات الدبلوماسية، وصيانة المعاهدات الدولية، والالتزام بتأمينها)).

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية فرهاد علاءالدين أن ((الحكومة العراقية مصممة على الحفاظ على استقرار وأمن الدولة))، مضيفاً: إنه ((لن يتم التسامح مع أي محاولة لزعزعة استقرار البلاد)).

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحّاف بأن الوزارة تتابع مع السلطات الأمنية المسؤولة عن التحقيق في الهجوم لمعرفة المتورطين، وقال: إن الوزارة تعبر عن رفضها، وإدانتها، لما تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد، مجدداً حرص ((الخارجية العراقية)) على الالتزام بحرمة البعثات الدبلوماسية، وضرورة عدم تعرض أمنها للخطر.

ونددت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ((يونامي)) بالهجوم، واعتبرت على ((إكس)) أنه ((لا يسع العراق تحمل أن يجر إلى صراع أوسع نطاقاً، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الاستقرار، الذي تحقق بعد جهد جهيد، والإنجازات التي تحققت حتى الآن)).

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