الانتخابات الرئاسية المصرية تنطلق غداً

يتوجّه المصريون غداً، ولمدة 3 أيام، نحو صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم، إذ أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات في مصر، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في عموم القطر المصري، أيام الأحد، والاثنين، والثلاثاء، (10 و11 و12 ديسمبر الجاري).

وقالت الهيئة عبر بيان على موقعها الإلكتروني، أمس: يبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المصريون بأصواتهم، 11.631 لجنة، داخل 9376 مقرّاً انتخابياً، موزّعاً بين مدارس، ومراكز شباب، ووحدات صحية، بإشراف 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

تفتح اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين من الساعة 09:00 صباحاً حتى 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما من المقرر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر، يوم الاثنين (18 ديسمبر الجاري).

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، هم: المرشح: عبدالفتاح السيسي (الرئيس المصري حالياً)، والمرشح: الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب ((الوفد))، والمرشح: فريد زهران، رئيس حزب ((المصري الديمقراطي الاجتماعي))، والمرشح: حازم عمر، رئيس حزب ((الشعب الجمهوري)).

رسالة السيسي

ودعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، جميع المصريين، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ((ليختاروا من يصلح)).

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها وجهت الدعوات لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر، لمتابعة مسار العملية الانتخابية، مبينة أنه تقدم بالفعل إلى الهيئة، 24 سفارة، وتسجيل 67 دبلوماسياً منها لأعمال المتابعة.

تنويه

ونوّهت بأن هناك 14 منظمة دولية مشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وبأن عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح في هذا الصدد عن تلك المنظمات، 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وتابعت أنه صدرت التصاريح لنحو 22.340 متابعاً لها.

متابعة إعلامية

كما تضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية المصرية، 528 متابعاً دولياً، يمثّلون 115 وسيلة إعلامية وصحافية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحافية محلية، صدرت تصاريح لحوالي 4218 صحافياً وإعلامياً لها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، وضعها في الاعتبار، خلال توزيعها الناخبين على المقار الانتخابية، التيسير على كبار السن، والناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز