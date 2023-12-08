الإمارات: وقف إطلاق النار الطريق لإنهاء المأساة في غزة

أكدت دولة الإمارات أمس، أن الطريق الوحيد لإنهاء المأساة في قطاع غزة، هو فرض وقف جديد لإطلاق النار، وفتح المعابر.

جاء ذلك خلال كلمة لمحمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط، قبيل تصويت على مشروع قرار تقدمت به دولة الإمارات لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أبو شهاب أن الطريق الوحيد لإنهاء المأساة في قطاع غزة هو فرض وقف جديد لإطلاق النار، وفتح المعابر. وأضاف: ((العملية في جنوب غزة لن تقل فظاعة عن الشمال))، ودعا أبو شهاب إلى فتح كافة المعابر لتسهيل وصول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

ولاحقاً، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ((الفيتو))، ضد مشروع قرار يطالب بوقف ((إطلاق نار إنساني فوري)) في قطاع غزة.

وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته دولة الإمارات، مقابل معارضة الولايات المتحدة، وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وكانت بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت مشروع القرار لمجلس الأمن، لاعتماده.

وأكدت بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيان، أن ((الوضع في قطاع غزة كارثي، وقد يصل إلى نقطة لا رجعة فيها، ولا يمكننا الانتظار أكثر)). وتابعت: ((كما يتعين على المجلس أن يتصرف بشكل حاسم، للمطالبة بوقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية)).

وحظي مشروع القرار الذي تقدمت به دولة الإمارات بدعم المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي. إذ شددت الإمارات على أنه ((يعد ضرورة أخلاقية وإنسانية، نحث عبرها جميع الدول على دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة)).

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من الانهيار الكامل لمنظومة الدعم الإنساني في غزة، ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة، متوقعاً أن يفضي الانهيار الكامل للنظام العام في القطاع إلى زيادة الضغط من أجل نزوح جماعي صوب الجارة مصر.

وقال غوتيريش في كلمة أمام مجلس الأمن، إن كابوساً إنسانياً اجتاح سكان غزة على مدار الشهرين الماضيين، مؤكداً تفعيله (المادة 99) من ميثاق الأمم المتحدة بشأن غزة، ((لأننا وصلنا إلى نقطة الانهيار))، وحذر من عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة بأسره، كما أنه لا توجد حماية فعّالة للمدنيين، داعياً إلى إعلان وقف إطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية. وأعرب غوتيريش عن خشيته من أن تكون العواقب ((مدمرة على أمن المنطقة برمتها)).

واعتبر غوتيريش، أن هجمات ((حماس)) على إسرائيل في السابع من أكتوبر ((لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي، والقتل الوحشي للشعب الفلسطيني)). وشدد على أن القانون الدولي، يوجب حماية المدنيين، والامتثال لمبادئ التمييز، والتناسب، والحيطة، مبيّناً أن قوانين الحرب ((تطالب أيضاً بوجوب تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، عن طريق تسهيل إيصال الإغاثة الإنسانية دون عوائق)).

إلى ذلك رحبت دولة الإمارات بالتطورات الإيجابية وخطوات بناء السلام الأخيرة بين جمهورية أذربيجان، وجمهورية أرمينيا. وأشادت وزارة الخارجية، أمس، في بيان، بإجراءات بناء الثقة التي اتفق عليها البلدان، وأعربت عن أملها في أن تسهم المبادرة في تعزيز ما تم تحقيقه من استقرار، وخطوات نحو توطيد السلام، وتحقيق التنمية لشعبي أرمينيا وأذربيجان، في منطقة القوقاز بشكل عام.ونوّهت الوزارة بأن دولة الإمارات تدعم كل ما يقرره البلدان الصديقان في سبيل تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، وترسيخ تسوية مستدامة تفتح صفحة جديدة من التعاون البنّاء بينهما.فيما جددت وزارة الخارجية تأكيد إيمان دولة الإمارات بأهمية بناء الجسور والتعاون والحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية.

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