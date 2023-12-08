«طرق دبي» تهدي مواليد الإمارة مقاعد سيارة خلال عيد الاتحاد

أهدت هيئة الطرق والمواصلات، المواليد في مستشفيات دبي، مقاعد سيارة للأطفال، خلال احتفالات عيد الاتحاد 52 لدولة الإمارات، وذلك ضمن مبادرات السلامة المرورية السنوية، التي نظمتها الهيئة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي ومنظمة اليونيسيف، وبدعم من مؤسسة الإمارات العامة للبترول ((إمارات))، وإطارات كونتيننتال.

وقال بدر الصيري، مدير إدارة تنفيذي المرور في مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، إن الهيئة تستثمر المناسبات السنوية والفصلية لتقديم وتوجيه رسائل توعوية للفئات العمرية والمجتمعية المختلفة، ضمن مسؤولياتها والتزاماتها بتثقيف أفراد المجتمع، والحد من الوفيات والإصابات في الحوادث المرورية.

وقال الصيري: ((ابتكرت الهيئة مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، مبادرة توعوية للاحتفال بعيد الاتحاد، وتخدم في الوقت نفسه أهداف السلامة المرورية، من خلال تشجيع الآباء والأمهات على استخدام مقعد الطفل في المركبة، موضحاً أن مبادرة ((هدية طفلي في عيد الاتحاد)) السنوية انطلقت قبل 4 أعوام بتوزيع 200 مقعد للطفل في المركبة على 17 مستشفى، وارتفعت أعداد مقاعد الأطفال في هذا العام إلى 450 مقعداً، تم توزيعها على 29 مستشفى في دبي)).

ولفت إلى أن فكرة المبادرة تعتمد على أن كل طفل مولود خلال الاحتفالات بعيد الاتحاد (من 1 إلى 5 ديسمبر) يستحق هدية مناسبة وهي مقعد الطفل في المركبة، كما يتم التنسيق مع هيئة الصحة في دبي والمستشفيات، التي تحتوي على أقسام ولادة منذ وقت مبكر، لحصر وتحديد الأعداد المتوقعة من المواليد في كل مستشفى، ويتم توزيع المقاعد بحسب تلك الأعداد.

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