ذياب بن محمد : القيادة تدعم القطاع الاجتماعي وتعزز الاستقرار الأسري

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة الطفولة، افتتح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ملتقى أبوظبي الأسري الرابع 2023، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية ضمن برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، والذي يستمر حتى 15 ديسمبر الجاري في أبوظبي - جزيرة الحديريات.



‏وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، اهتمام القيادة الرشيدة بدعم القطاع الاجتماعي، وتعزيز الاستقرار الأسري، وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع، والاستثمار الأمثل في الخبرات والطاقات البشرية والكوادر المتميزة، مشيراً سموه إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في هذا الصدد في دعم البرامج والخطط الاستراتيجية الطموحة الرامية إلى تعزيز جودة حياة كافة أفراد الأسر، وزيادة فرص اندماجهم في مجتمع حاضن لشتى فئاته.

‏وأوضح سموه، أن ملتقى أبوظبي الأسري الرابع يلعب دوراً مهماً في تنمية الوعي بين أفراد المجتمع بطرق تفاعلية مبتكرة، ويُساهم في خلق حالة من التواصل والتفاعل البنَّاء بين كافة أفراد المجتمع، حيث يتيح مشاركة فاعلة للأفراد من مختلف الأعمار، واستكشاف قدرات الموهوبين وروّاد الأعمال المبدعين واستثمار خبرات كبار المواطنين التراكمية وتوظيفها بالشكل الأمثل.

من جهته، قال سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، نائب رئيس اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، إن الملتقى يُساهم في رفع الوعي المجتمعي لأفراد الأسرة، ويحرص على تمكينهم بإتاحة المجال لإطلاق طاقاتهم، وتنفيذ الاستراتيجيات المجتمعية الهادفة لدفع عجلة التنمية الاجتماعية في الدولة.

وأشار سموه، إلى أن الملتقى يجسد العديد من القيم المجتمعية ويرسم البهجة على وجوه الصغار والكبار، مثمناً جهود الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، لما يلعبونه من دور مهم في إنجاح كافة فعاليات الملتقى وتعزيز الأثر الإيجابي في التعاون البناء.

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