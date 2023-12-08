ولي عهد عجمان يقدم واجب العزاء بوفاة موزة السويدي

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة حسين خلفان السويدي، والدة يوسف سلطان عبدالله النعيمي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس جامع الشيخ زايد في منطقة الجرف بعجمان، أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وذويها.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، واجب العزاء لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته.

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