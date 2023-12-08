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سلطان بن أحمد يشهد مذكرات تفاهم مع مجموعة «إم كيه» الإعلامية الكورية

12/8/2023 8:01:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، في العاصمة الكورية سيئول، توقيع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون مذكرات تفاهم مع مؤسسات مجموعة إم كيه الإعلامية.

ووقع طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مذكرة تفاهم مع هيون دوك سون، الرئيس التنفيذي لصحيفة ماييل للأعمال التابعة لمجموعة إم كيه الإعلامية.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات الإعلامية، تتمثل في جمع الأخبار والتغطيات الإخبارية ذات الاهتمام المشترك وتنظيم الأحداث والفعاليات والأنشطة الإعلامية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات الطرفين في مجالات التدريب والتأهيل للموظفين والإعلاميين.

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