ذياب بن محمد يعزي في وفاة والدة الشهيد أحمد الشيبة

قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة حسين خلفان السويدي، والدة الشهيد أحمد سلطان عبدالله الشيبة النعيمي.

مواساة

وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته لمجلس العزاء في إمارة عجمان، عن مواساته وصادق تعازيه لأهل الفقيدة وذويها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.

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