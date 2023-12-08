Saturday, 09 December 2023 06:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الخاطري

12/8/2023 8:01:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل زفاف سالم علي سعيد بورقيبة الخاطري، على كريمة محمد حسن الخاطري الذي أقيم في صالة البيت متوحد بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة.

كما حضر الحفل، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، وعدد من الشيوخ، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة، العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت إحدى الفرق الحربية، أهازيجها وفنونها وشلاتها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN08122023000110011019ID1107562647

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث