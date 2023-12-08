ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الخاطري

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل زفاف سالم علي سعيد بورقيبة الخاطري، على كريمة محمد حسن الخاطري الذي أقيم في صالة البيت متوحد بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة.

كما حضر الحفل، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، وعدد من الشيوخ، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة، العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وقدمت إحدى الفرق الحربية، أهازيجها وفنونها وشلاتها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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