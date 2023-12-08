سيف بن زايد يكرم داعمي صندوق الفرج

كرَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، لدعمه صندوق الفرج، حيث تسلم الميدالية والشهادة نيابة عن سموه الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان.

كما كرَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الداعمين لصندوق الفرج من مختلف المؤسسات والقطاعات والأفراد، وذلك في حفل أقيم في مدينة إكسبو دبي مقر انعقاد مؤتمر الأطراف ((COP28)).

ومنح سموه، ميدالية خدمة المجتمع وشهادات التقدير للمكرمين، تقديراً لجهودهم ومبادراتهم الإنسانية، التي أسهمت في الإفراج عن عدد من النزلاء، وإدخال البهجة والسرور في نفوس أسرهم.

وأعرب سموه، عن شكره للجميع تقديراً لمواطنتهم الإيجابية، التي تسهم في نجاح مسيرة الصندوق، وتحقق أهدافه في تقديم المساعدات الإنسانية للنزلاء، وترسخ قيم التآخي والتراحم والتسامح، وتعزز روح التعاون والتكافل المجتمعي.

وتابع سموه والحضور عرضاً مرئياً، يستعرض جانباً من منجزات صندوق الفرج، ودوره المجتمعي في مساعدة المعسرين مالياً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة.

كما قال سموه في تدوينة عبر موقع ((X)): ((بدعمهم السخي لصندوق الفرج بأكثر من 71 مليون درهم، كانوا شعاع أمل أضاء حياة 2026 أسرة، وأسهم بالإفراج عن 4645 شخصاً من النزلاء والمعسرين خلال السنة الماضية، مانحين إياهم فرصة لعودة كريمة إلى أسرهم ومجتمعاتهم، حفظ الله الإمارات وأهلها وطناً يفيض بالخير والإنسانية، سعدت بتكريم مجموعة متألقة من أبناء الوطن ومؤسساته الوطنية، الذين أسهموا بمواطنتهم الإيجابية ومساعيهم الإنسانية النبيلة، في ترسيخ قيم التآخي والتلاحم الاجتماعي، بما يعكس روح العطاء والخير التي ينبض بها مجتمع الإمارات)).

حضور

حضر الحفل عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وخليل داوود بدران، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، وأعضاء مجلس الإدارة، والمكرمون، وممثلو الشركاء، وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وشمل التكريم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية،، كما تم تكريم معالي حمد سهيل الخييلي، ومعالي مبارك راشد المنصوري، وبنك دبي الإسلامي، وأبناء غانم بن حمودة الظاهري، وفرج بن حمودة الظاهري، وتسلمها نيابة عنهم خالد غانم بن حمودة الظاهري.

كما تم تكريم سعيد عبدالكريم الفهيم، وعبدالجليل عبدالرحمن البلوكي، وحمد سلطان الدرمكي، وعائلة المغفور لها عوشة خلف العتيبة، وهلال مبارك المنصوري، وسلطان سعيد السويدي، ومحمد علي الأنصاري ممثلاً عن الأنصاري للصرافة، وهيئة المساهمات المجتمعية ((معاً))، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومجموعة الرستماني، ومؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، وشركة ((إنترناشيونال فود ستف))، وشركة ((الناصر القابضة)). الجدير بالذكر أن نتائج المبادرات الإنسانية لصندوق الفرج في عام 2022 استفاد منها 2026 أسرة، وبلغ عدد النزلاء والمعسرين، الذين تم الإفراج عنهم 4645 شخصاً، فيما بلغت إجمالي المبالغ المالية 71.511.420 مليون درهم.

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