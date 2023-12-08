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خالد بن محمد بن زايد: القيادة الرشيدة تُولي أهمية قصوى لدعم البحث والتطوير والابتكار

12/8/2023 8:01:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مايكل ميلكن، رئيس معهد ((ميلكن)).

جرى خلال اللقاء، الذي عُقِد على هامش مؤتمر ((ميلكن)) للشرق الأوسط وأفريقيا، الذي تستضيفه أبوظبي، مناقشة مجالات الاهتمام المشترك في القطاعات ذات الأولوية، حيث سلط اللقاء الضوء على النمو الاقتصادي المتواصل الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساهمة الدولة في الجهود العالمية نحو بناء مستقبل اقتصادي مستدام.

وأكد سمو ولي عهد أبوظبي، خلال اللقاء، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي أهمية قصوى لدعم البحث والتطوير والابتكار، ما يعزز ترسيخ المنظومة الاستثمارية المواتية للأعمال التي تستقطب المواهب وتركز على معالجة التحديات العالمية، وتسهم بشكل مستمر ومستدام في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

ويعقد مؤتمر ((ميلكن)) الشرق الأوسط وأفريقيا الذي ينظمه معهد ((ميلكن)) في دورته الخامسة، على مدى يومين تحت شعار ((تخطي التعقيدات عبر التعاون))، ويستقطب قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين والمانحين، بهدف الحوار وإيجاد حلول لأبرز التحديات العالمية المتعلقة بالتغير المناخي، والفرص الاقتصادية، والتعليم، والصحة.

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