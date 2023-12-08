حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2024»

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أمس، مهرجان ليوا الدولي ((تل مرعب 2024)) الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، ويقام خلال الفترة من 8 إلى 31 ديسمبر الجاري، وينظمه نادي ليوا الرياضي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ورافق سموه خلال الزيارة، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وأحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وحمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وعبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وعدد من المسؤولين.

واطلع سموه خلال الزيارة، على أبرز الفعاليات والبطولات الرياضية المختلفة وأهم الأنشطة التراثية والترفيهية التي يتضمنها المهرجان.

واستهل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، الزيارة بتفقد الطريق الجديد المؤدي إلى المهرجان، ومواقف السيارات الإضافية التي تم تنفيذها.

وتفقد سموه، قرية ليوا التي تقام فيها مجموعة متنوعة من البرامج الفنية والثقافية ومتاجر التجزئة والترفيه العائلي وتجارب الطهي العالمية، حيث تستضيف منطقة تناول الطعام شركاء عالميين في مجال الطهي في كل عطلة نهاية أسبوع، لتقدم للزائرين تجربة تناول طعام متعددة الأذواق.

وشملت جولة سموه، المزرعة الذكية، إحدى مبادرات عام الاستدامة، والتي تعرض تقنيات الزراعة المتطورة واستراتيجيات السوق، من خلال ورش العمل والندوات التعليمية لمحبي الزراعة والاستثمار الزراعي.

كما زار سموه، المخيمات ومعرض ليوا الدولي للمركبات الترفيهية ومقطورات التخييم ((RV)) الذي يشارك فيه عدد من العارضين من داخل الدولة وخارجها، ويقدمون من خلاله أنواعاً مختلفة من المقطورات المخصصة لأغراض التخييم والسكن.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن مهرجان ليوا الدولي، هو امتداد للنجاح والتميز الذي يشهده المهرجان في كل موسم في منطقة الظفرة وفي ليوا بالتحديد، وامتداد أيضاً للسمعة العالمية التي اكتسبها تل مرعب بعد سنوات من التميز في تنظيم واستضافة العديد من البطولات والرياضات الخاصة بالمحركات والسيارات وأيضاً الأنشطة التراثية.

ونوه سموه، إلى القيمة والمكانة الكبيرة للمهرجان الذي أصبح علامة سياحية مهمة للظفرة وقبلة أيضاً للمشاركين والمحترفين والزوار طوال أيامه.

تدشين

من جهة أخرى، دشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مَعلماً سياحياً يحمل اسم مدينة ليوا تم تنفيذه من قبل بلدية منطقة الظفرة.

ويبلغ عرض المعلم 50 متراً وارتفاعه 23.5 متراً، ويقع على تلة يصل ارتفاعها إلى 195 متراً عن سطح البحر، وبحيث يبلغ الارتفاع الكلي للمعلم 219 متراً عن سطح البحر، بينما تبلغ المساحة الكلية للمشروع 3600 متراً مربعاً، وهو مصمم بطريقة مميزة ومبتكرة من الهيكل المعدني الذي يبلغ وزنه 49 طناً لاستدامته وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يحافظ عليه من تأثير العوامل الطبيعية كالرياح والرطوبة والزلازل.

وتم خلال التدشين، تقديم عرض ضوئي على المَعلم السياحي، تضمن علم الدولة ومقتطفات من مهرجان ليوا الدولي، وعدداً من المواقع السياحية والتراثية في ليوا مثل واحات النخيل والكثبان الرميله المتموجة، بالإضافة إلى عدد من صور البيئات الزراعية والصحراوية والبحرية في منطقة الظفرة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن مثل هذه المشاريع يسهم في تشجيع السياحة في منطقة الظفرة، خاصة وأنها تشهد خلال هذه الفترة من العام، تنظيم العديد من المهرجانات الرياضية والثقافية، بالإضافة إلى وجود العديد من المواقع السياحية والتراثية المنتشرة في مدنها المختلفة.

وأشار سموه، إلى أن المَعلم يعد إضافة جديدة إلى المعالم السياحية التي تتميز بها المنطقة، وسيسهم في تطوير قطاع السياحة وتنشيطه وترويجه بصورة جاذبة تعكس واقع الحركة السياحية في مدن منطقة الظفرة كافة.

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