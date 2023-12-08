صقر غباش يبحث تعزيز التعاون مع رؤساء برلمانات البرازيل وكولومبيا وتونغا

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي مع رؤساء برلمانات البرازيل، وكولومبيا وتونغا، كل على حدة على هامش الاجتماع البرلماني وأعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

تم خلال اللقاءات مع آرثر ليرا رئيس مجلس النواب في جمهورية البرازيل الاتحادية، وأندريس ديفيد كالي أغواس ـ رئيس مجلس النواب بجمهورية كولومبيا، واللورد فتافيهي فاكافانوا رئيس مجلس نواب في مملكة تونغا، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.

وأكد معالي صقر غباش على أهمية الارتقاء بالعمل البرلماني إلى مستوى التحديات المستقبلية وتعزيز دور المؤسسات البرلمانية عبر الدبلوماسية البرلمانية، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية مع التأكيد على أهمية التشاور المستمر في القضايا الدولية محط الاهتمام المشترك.

وأعرب معالي صقر غباش عن تقدير المجلس الوطني الاتحادي لرؤساء برلمانات البرازيل وكولومبيا وتونغا مشاركتهم في الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة أكثر من 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم.

دور

وأشار معاليه إلى أهمية الدور البرلماني في التعاون مع الحكومات في الالتزام الدولي تجاه الحد من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز الوعي حيال ضرورة التصدي لهذه الظاهرة من خلال العمل المشترك لكافة المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية.

وأكد معاليه على أن الزيارات البرلمانية تسهم في تعزز العلاقات على المستويين البرلماني والسياسي في إطار الحرص على تعزيز جهود التنمية المستدامة والاهتمام بالشباب وقضايا البيئة والمناخ.

من جهتهم أكد رؤساء برلمانات البرازيل، وكولومبيا وتونغا حرص بلادهم على تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع دولة الإمارات في جميع القطاعات. وأشادوا بجهود دولة الإمارات باستضافة COP28 وعقد الاجتماع البرلماني الدولي في المنطقتين الخضراء والزرقاء مما يمثل نموذجاً للشراكة الاستراتيجية الفاعلة في مواجهة التغير المناخي، كما عبروا عن تثمينهم لنهج الإمارات في التمويل والاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.