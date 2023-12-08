مريم المهيري: الإمارات تضع الأمن الغذائي على رأس الأولويات

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضع دائماً الأمن الغذائي على رأس الأولويات وفي صدارة جدول أعمالها ضمن رئاستها لمؤتمر الأطراف ((كوب 28)).

وقالت معاليها في فعالية نظمتها شركة ماجد الفطيم للتجزئة، على هامش مؤتمر الأطراف: ((بحلول اليوم الثاني من المؤتمر، صادقت 134 دولة على إعلان ((كوب 28)) بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، بما يضمن دمج الزراعة والنظم الغذائية المستدامة في العمل المناخي الوطني في المستقبل)).

وأضافت معاليها: ((يمتلك القطاع الخاص، بما في ذلك تجارة التجزئة في جميع أنحاء الإمارات، دوراً مهم في مكافحة تغير المناخ وفي مساعدتنا على تحقيق هدفنا الوطني المتمثل في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050، ونعمل على تعزيز التعاون مع الشركات، واتخاذ خطوات عملية لمواجهة تغير المناخ، ونرحب ونشجع جهود خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في سلاسل التوريد الخاصة بشركات القطاع الخاص، ويعد تعهد ماجد الفطيم للتجزئة اليوم خطوة مهمة أخرى نحو مستقبل أكثر استدامة)).

جهود مشتركة

وتعهدت شركة ماجد الفطيم للتجزئة، بتحقيق أهداف الجهود المشتركة بالتعاون مع 16 شريكاً من موردي السلع سريعة الاستهلاك، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28))، الأمر الذي يعكس التزام الشركة بتوحيد الجهود لتحقيق مستقبل مستدام.

وبموجب التعهد، الذي يتضمن ثلاثة أهداف لجهد مشترك، ستلتزم ((ماجد الفطيم للتجزئة)) وشركاء كارفور من موردي السلع سريعة الاستهلاك بالهدف الأول الذي يستهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويتعين على أعضاء التعهد، قياس ومراقبة ودراسة الخطوات اللازمة لتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن منتجاتهم التي تتواجد في متاجر كارفور، واتخاذ التدابير والإجراءات الفعالة للحد منها.

كما تهدف الجهود المشتركة للأعضاء، إلى تحقيق هدف كارفور المتمثل في التخلص من مليار كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030. وتم تحديد الهدف الأول للموردين، كجزء من التزام كارفور بتخفيض المساهمة الكبيرة البالغة 93% من انبعاثات النطاق 3. ويتماشى الالتزام مع جهود كارفور لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة عبر سلسلة التوريد. ويُعتبر الهدفان الثاني والثالث في إطار أهداف الجهود المشتركة اختيارياً للأطراف، على عكس الهدف الأول الذي يُعتبر إلزامياً. ويركز هذان الهدفان على عمليات التعبئة والتغليف المستدامة والمنتجات الأكثر صحة واستدامة.

نهج عملي

من جهته، قال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: ((نعتمد في الشركة منذ فترة طويلة، نهجاً عملياً على مستوى جهودنا في مجال الاستدامة من خلال السعي المتواصل لإقامة شراكات هادفة، وتبني أعلى معايير الشفافية فيما يتعلق بمنتجاتنا، بهدف تمكين عملاء كارفور من اتخاذ قرارات مدروسة ومستدامة، وأتوجه بالشكر إلى شركائنا الـ 16 في القطاع الذين التزموا بالاستدامة كأولوية قصوى، ويتطلعون إلى إحداث ثورة إيجابية في قطاع التجزئة من أجل تحسين وحماية البيئة والمجتمع)).

وأضاف: ((سنواصل في كارفور مساعينا وجهودنا لاستكشاف حلول مبتكرة وفعالة لتقليل بصمتنا الكربونية، ونتطلع من خلال زيادة الوعي والتثقيف والإجراءات الفعالة إلى تمكين موردينا وزملائنا وشركائنا، والأهم من ذلك، عملائنا، لإحداث تغيير إيجابي مستدام)).

ويأتي هذا التعهد بعد النجاح الذي حققه منتدى استدامة سلاسل التوريد في وقت سابق من العام الجاري، والذي نظمته شركة ماجد الفطيم، بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات وغرفة دبي للتجارة. وتساهم هذه المبادرات الطموحة، في تعزيز مكانة كارفور الرائدة في قطاع التجزئة، حيث تعمل بشكل استباقي لمواجهة التحديات العالمية بشفافية ومصداقية.

وفي إطار المرحلة الثانية من هذا التعهد، سيقوم منتدى استدامة سلاسل التوريد، بإنشاء مجموعات عمل في العام 2024، لتحديد المشاريع ذات الأولوية لكل هدف من أهداف الجهود المشتركة. وأطلقت كارفور متجراً حصرياً داخل المنطقة الزرقاء المخصصة لمؤتمر ((كوب 28))، في خطوةٍ عملية تندرج في إطار جهودها الفعالة لتحقيق الاستدامة.