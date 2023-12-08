قمة «ريوايرد» توصي بترسيخ التعليم في العمل المناخي

أوصت الدورة الثانية من قمة ((ريوايرد))، التي تمت استضافتها، أمس، في المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف ((كوب28))، بترسيخ التعليم في العمل المناخي، وذلك بهدف التأثير على مليارات الأطفال والشباب حول العالم.

وتعد ((ريوايرد)) أول قمة تعليمية عالمية على الإطلاق حول المناخ، والتي جمعت 1000 مشارك، بما في ذلك 2 من رؤساء الدول، و22 وزيراً، و28 رئيساً تنفيذياً، إلى جانب 260 متحدثاً يمثلون 209 مؤسسات من 76 دولة، لقيادة حوار عالمي عُرضت فيه حلول فعالة في مجال المناخ وقطاع التعليم.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة دبي العطاء: باعتبارنا مستضيفاً لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ((كوب 28))، اغتنمنا الفرصة لتعزيز دور التعليم كحل رئيسي لتحقيق طموحات المناخ.

وهذا اليوم بالتحديد، وهو يوم مخصص بالكامل للتعليم العالمي، هو أول مؤتمر تتم استضافته ضمن مؤتمرات الأطراف، يسمح لنا بتسليط الضوء على مبدأ مهم ألا وهو أن الاقتصاد الأخضر يعتمد على الوظائف الخضراء التي ترتكز على المهارات الخضراء، والتي يتم تعليمها في المدارس، حيثما يوجد التعليم، يتبعه الاقتصاد.

من جانبه، قال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة ((دبي العطاء)): لقد أوفت ((دبي العطاء)) بالتزامها تجاه العالم بجعل التعليم موضوعاً رئيسياً في جدول أعمال مؤتمر الأطراف من خلال رئاسة مؤتمر الأطراف الحالية، ومن خلال الدورة الثانية من قمة ريوايرد، ولقد أوفينا أيضاً بوعدنا بجعل هذه الدورة، قمة الحلول، من خلال عرض مئات الابتكارات المذهلة التي ترتبط بالتعليم والمناخ.

وكل من عمليات الإطلاق والإعلانات والالتزامات التي تم التعهد بها اليوم كانت بمثابة مثال حقيقي وملموس لما يمكننا تحقيقه للأجيال الحالية والمستقبلية، عندما تتقدم الأطراف الفاعلة من مختلف القطاعات بقوة بالحلول، فهذا يدل على قوة تحويل التعليم من خلال نهج نظام بيئي لمجتمع واحد، والذي يعتمد على التعاون بين مختلف القطاعات.

من جهتها، قالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: يسعدنا أن نرى أن موضوعات قمة ((ريوايرد)) الثانية تتماشى بسلاسة مع مبدأ أجندة التعليم التحويلية التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تؤكد على التعلم مدى الحياة، وتوفير الوظائف الخضراء، وزيادة التمويل، ومرونة أنظمة التعليم، واتباع نهج يركز على الإنسان. فلنعمل جميعاً على تحويل التعليم لجميع الأطفال والشباب لضمان أن لا أحد يتخلف عن الركب.

وقال جوردون براون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالمي ورئيس وزراء المملكة المتحدة السابق: تؤدي ((دبي العطاء))، بقيادة طارق محمد القرق، دوراً حاسماً في تعزيز قضية التعليم من خلال قمة ريوايرد، ويعود الفضل لدبي العطاء، حيث إنها تهتم على الصعيد العالمي بمعالجة الصلة بين تغير المناخ الذي نواجهه والحرمان من الفرص التعليمية.

إدراكنا هو أنه ما لم نتحرك من خلال صندوق التعليم لا ينتظر، والوكالات التعليمية الأخرى، فإن حالات الجفاف والفيضانات والعواصف والأعاصير وغيرها من الأحداث المناخية ستؤدي إلى نزوح ملايين الأطفال والبالغين قسراً، وعلى وجه الخصوص، حرمان الأطفال من حقهم في التعليم.

جدول أعمال

وتضمن جدول أعمال قمة ريوايرد 35 جلسة حوارية جمعت الأطراف الفاعلة الرئيسية من مختلف القطاعات لصياغة مسار مشترك للمضي قدماً من أجل ترسيخ دور أنظمة التعليم المتحولة في صميم العمل المناخي. ووفاءً بالتزامها باستقطاب حلفاء جدد وغير تقلديين تحت سقف واحد، شملت قمة ريوايرد أيضاً إدراج الشباب في جميع جلسات جدول أعمالها تقريباً.

من جانب آخر، وقعت دولة الإمارات وجمهورية باربادوس اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتدفقات الاستثمار، وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وقع الاتفاقية من جانب الإمارات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومن جانب باربادوس، كيري سيموندز وزير الخارجية والتجارة الخارجية.

وجرى تبادل الاتفاقية، خلال أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.كما التقت معالي ريم الهاشمي برئيسة وزراء جمهورية باربادوس ميا موتلي، وأشاد الجانبان بالعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، وأكدا أهمية إقامة علاقات تجارية واقتصادية من خلال تعزيز بيئة الاستثمار وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الجانبان أهمية الاستثمار المسؤول والواعي على الصعيد البيئي.وقدمت معالي ريم الهاشمي، الشكر إلى جمهورية باربادوس على مشاركتها في أعمال مؤتمر الأطراف ومساهمتها في جعله حدثاً ناجحاً.