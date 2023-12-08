سلطان الجابر: قادرون على إنجاز تحول جذري لتشكيل مستقبلنا المشترك

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن مؤتمر الأطراف استثنائي، وساهم بالفعل في كتابة تاريخ العالم ومؤتمرات COP، مشيراً إلى أن لدينا القدرة معاً على إنجاز تحول جذري يساهم في إعادة صياغة الاقتصادات العالمية، وتشكيل مستقبلنا المشترك.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في المنطقة الزرقاء ضمن مؤتمر الأطراف COP28، إنه بتكاتف جهودنا جميعاً خلقنا زخماً غير مسبوق لدعم العمل المناخي العالمي، ونجحنا في التوصل إلى توافق في الآراء في اليوم الأول فيما يتعلق بالصندوق الدولي للمناخ ونحن على ثقة بقدرتنا على القيام بذلك مرة أخرى.

وأضاف أنه في الأيام القليلة المقبلة، لدينا القدرة معاً على إنجاز تحول جذري يساهم في إعادة صياغة الاقتصادات العالمية، وتشكيل مستقبلنا المشترك، ويضع كلاً من الدول والمجتمعات والأفراد الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، في صميم العمل المناخي وعلى رأس أولوياته. وتابع معاليه: ((نتيجةً لجهودكم المشتركة، حقق COP28 نجاحاً ملموساً، ووجه رسالة واضحة تؤكد أننا جميعاً، على اختلاف إمكاناتنا وظروفنا، قادرون على صنع تغيير إيجابي)).

ومضى قائلاً: ((دعونا نبني على هذا النجاح لتحقيق نتيجة غير مسبوقة في القرار الخاص بالحصيلة العالمية وفي جميع المهام الأخرى))، واستطرد معاليه: ((من خلال عملنا المشترك نجحنا في مفاجأة المشكِّكين وإلهام المتفائلين.

والتزامنا بالتكاتف سيساعدنا في الحفاظ على كوكبنا. لنعمل معاً على ترسيخ مكانة COP28 باعتباره استطاع من خلال توحيد الجهود والعمل الجماعي النجاح في إنجاز التحول الجذري المطلوب في مسار العمل المناخي العالمي)).