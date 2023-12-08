عبدالله بن طوق: الإمارات ملتزمة بطريق التنمية المستدامة

استضافت ((الاتحاد لائتمان الصادرات))، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة الإمارات، مؤتمراً بعنوان ((تأمين ائتمان الصادرات وتحفيز التأثير الإيجابي على المناخ))، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28))، انطلاقاً من التزامها بتعزيز الحوار الدولي بشأن التجارة المستدامة وتأمين ائتمان الصادرات.

وافتتح الحدث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، حيث ناقش الحضور الدور الحيوي لتأمين ائتمان الصادرات في تسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وسلّطوا الضوء على أهمية هذه الحلول المالية في تحفيز الممارسات المسؤولة بيئياً، ودفع الابتكارات في القطاعات الصديقة للمناخ، وتهيئة الموارد المالية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال معالي عبدالله بن طوق: يمثل هذا الحدث خطوةً مهمة في تعاوننا نحو مستقبل أكثر خضرة، ويكرس جهودنا لإرساء الأسس لغد أكثر استدامة وازدهاراً. إذ تلتزم الإمارات بطريق التنمية الاقتصادية المستدامة، ومدّ الأجيال القادمة بالمهارات والفرص اللازمة لتحقيق الازدهار في عالمٍ يعي البيئة من حوله ويدرك أهمية الحفاظ عليها.

نمو مستدام

من جانبها، قالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: يؤكد هذا الحدث التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدفع النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في تعزيز المبادرات الواعية بالمناخ، فقد تمكنا من خلاله من تسليط الضوء على الدور الأساسي لوكالات ائتمان الصادرات في التحوّل العالمي نحو الممارسات المستدامة، وأسهمت المناقشات فيه بتحديد سبل التعاون والابتكارات المستقبلية في هذا المجال.

وتضمن الحدث سلسلة من الكلمات الرئيسة وحلقات النقاش، جمعت قادة وخبراء عالميين من قطاعات التمويل والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة الدولية. وقدّمت المناقشات نظرةً شاملة على الدور الهام الذي يضطلع به تأمين ائتمان الصادرات في دعم التحوّل إلى الاقتصادات منخفضة الكربون وتعزيز النمو الأخضر في مناطق مثل أفريقيا.

وسلّط المشاركون الضوء على مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا، والتي تعهدت الإمارات من خلالها بتقديم 4.5 مليارات دولار للمساعدة في تحفيز جهود الدول الأفريقية في مجال الطاقة النظيفة، حيث ساهمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بهذه المبادرة عبر التزامٍ بقيمة 500 مليون دولار في مجال التأمين الائتماني.

وخلال الحدث، أطلقت رجاء المزروعي تقريراً شاملاً لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بعنوان ((تمكين التجارة العالمية لدولة الإمارات مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات))، والذي يعرض التقدّم الاقتصادي في الدولة وديناميكيات حركة التجارة العالمية المتغيرة على مدى العقود الثلاثة الماضية.

ويؤكد التقرير الدور المحوري الذي تضطلع به الاتحاد لائتمان الصادرات كعامل تمكين رئيس في التنويع الاقتصادي للدولة، ويوضح بالتفصيل التحوّل الاستراتيجي لدولة الإمارات إلى اقتصاد قائم التنوع والمرونة والابتكار، ومساهماتها في التجارة العالمية، وقوة البنية التحتية، والمواءمة مع الممارسات المستدامة.

إضافة إلى ذلك، أعلنت رجاء المزروعي عن طرح منتج تأمين الائتمان الأخضر من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، المصمم لإتاحة التمويل بشكل أسهل أمام المصدرين الذين يساهمون في التحوّل الأخضر أو التخفيف من آثار تغير المناخ أو جهود التكيّف حيث سيمكّن هذا المنتج المصدّرين الإماراتيين من المشاركة بفعالية في المبادرات الصديقة للبيئة، إضافةً إلى المساهمة بشكل إيجابي في أجندة الإمارات للتنمية المستدامة.

وفي وقت سابق خلال مشاركتها في ((كوب 28))، أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات عن انضمامها إلى تحالف وكالات ائتمان الصادرات الملتزمة بالحياد المناخي التابع للأمم المتحدة الذي تم إنشاؤه مؤخراً، وهو أول تحالف ملتزم بالحياد المناخي على مستوى العالم يضم مؤسسات مالية عامة، مع التركيز على تكريس الجهود لتعزيز الحلول المناخية وتمويل جهود التحوّل من خلال التزام أعضاء التحالف بالاستثمار في التقنيات الخضراء، الأمر الذي يمثّل خطوة كبيرة في الجهود العالمية لتحقيق اقتصادات بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.