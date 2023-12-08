وزارة الصناعة: «مشروع 300 مليار» هدف استراتيجي للإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنها وضعت ((مشروع 300 مليار)) لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، هدفاً استراتيجياً تعمل عليه كإحدى أهم الركائز والأولويات في توجه الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وضمان مستقبل مستدام، ووظفت هذا الأمر في جهود العمل المناخي في العديد من المبادرات العالمية.
وقال أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية: ((لضمان تحقيق هذا الهدف أطلقنا العديد من المبادرات والبرامج أهمها برنامج التحول التكنولوجي الذي يهدف إلى تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في قطاعنا الصناعي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات، وتأكيد مكانتها كمركز عالمي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة)).
MENAFN08122023000110011019ID1107562631
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.