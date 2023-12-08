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وزارة الصناعة: «مشروع 300 مليار» هدف استراتيجي للإمارات

12/8/2023 8:01:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنها وضعت ((مشروع 300 مليار)) لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، هدفاً استراتيجياً تعمل عليه كإحدى أهم الركائز والأولويات في توجه الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وضمان مستقبل مستدام، ووظفت هذا الأمر في جهود العمل المناخي في العديد من المبادرات العالمية.

وقال أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية: ((لضمان تحقيق هذا الهدف أطلقنا العديد من المبادرات والبرامج أهمها برنامج التحول التكنولوجي الذي يهدف إلى تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في قطاعنا الصناعي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات، وتأكيد مكانتها كمركز عالمي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة)).

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