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يوفنتوس يفوز على نابولي ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي بشكل مؤقت

12/8/2023 8:01:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


اعتلى فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه نابولي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيدريكو جاتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، بفارق نقطة أمام إنتر ميلان، الذي يمكنه استعادة الصدارة حال فوزه على أودينيزي السبت.

في المقابل، توقف رصيد نابولي، حامل اللقب، عند 24 نقطة في المركز الخامس.

بهذا الفوز تفادى يوفنتوس الخسارة في آخر عشر لقاءات بالدوري، وأصبح هذا الانتصار هو الحادي عشر ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث.

في المقابل، تلقى نابولي رابع هزائمه في آخر خمس مباريات بالدوري وهي الخسارة الخامسة للفريق هذا الموسم في الدوري، مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث.

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