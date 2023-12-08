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مدرب مانشستر يونايتد يعلق على مستوى راشفورد

12/8/2023 8:01:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إن الأمر يعود لراشفورد فيما يتعلق بعودته لمستواه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن راشفورد تم استبعاده من قائمة الفريق الذي فاز على تشيلسي 2 /1، يوم الأربعاء، وذلك بعد أدائه في المواجهة التي خسرها الفريق أمام نيوكاسل صفر/1، ويحاول المهاجم الدولي الإنجليزي استعادة مستواه هذا الموسم.

وسجل راشفورد 30 هدفا الموسم الماضي، ليساعد مانشستر يونايتد على إنها الموسم في المركز الثالث والفوز بكأس رابطة الدوري، لكنه سجل هدفين فقط هذا الموسم، وجاء أحدهما من ضربة جزاء في مرمى إيفرتون (فاز فريقه 3 /
صفر) الشهر الماضي.

وقال تن هاج: " راشفورد لاعب رائع، لا يمكنك فعل ذلك مع 11 لاعبا، لا يمكن أن يلعب في كل مباراة، وهو ليس في أفضل أحواله مثلما كان العام الماضي، لكنني واثق من قدرته على العودة".

وأضاف: "الأمر يعود إليه، الفريق دائما يؤدي وأفضل اللاعبين المتاحين هم من يشاركون".

وقد تحتاج عودة راشفورد للانتظار، في ظل الشكوك التي تحوم حول مشاركته أمام بورنموث السبت عقب غيابه عن تدريبات اليوم الجمعة، بسبب المرض.

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