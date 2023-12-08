مجلس سيدات أعمال عجمان يعتمد عدداً من المبادرات

اعتمد مجلس سيدات أعمال عجمان عدداً من المبادرات للعام المقبل تتضمن حزمة من الشراكات والملتقيات والفعاليات المتخصصة والداعمة لتحقيق أهدافه الرامية إلى تلبية الاحتياجات الاقتصادية للمرأة وتمكين السيدات من تنفيذ وتطوير مشاريع تجارية وصناعية وخدمية وزراعية، إلى جانب توثيق التعاون والشراكة مع المؤسسات والهيئات المعنية بدعم أنشطة صاحبات ورائدات الأعمال.

وقالت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان إن المجلس سيستمر خلال العام المقبل في تنفيذ مبادرات العام الجاري كما سيستحدث مبادرات جديدة توائم وتواكب توجهات المجلس ورؤيته الاستراتيجية ضمن الخطة التنفيذية للعام 2024

شراكة

وأوضحت آل علي أن المجلس سينفذ مبادرات ((سيارتي، و ازرع واحصد و مبادرات رفوف وريوقي والمنصة الرياضية، إضافة إلى مبادرة عيادة الأعمال و منصة HUB للأعمال و زام ـ ZAAM)) لتساهم بشكل مباشر في النهوض بدور المرأة وتمكينها وتحفيزها لتصبح شريكاً في عملية التنمية وتشجيعها ومساندتها للدخول إلى سوق العمل ودعم استثماراتها ومشاريعها وتبني أفكارها.

جاء ذلك خلال أعمال اجتماع مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان الرابع للعام 2023 الذي عقد برئاسة الدكتورة آمنة خليفة وبحضور عضوات مجلس الإدارة وموظفات مجلس سيدات أعمال عجمان للاطلاع على منجزات المجلس خلال عام 2023 واعتماد خطة عمل المجلس للعام القادم.

وتناولت أعمال الاجتماع التقرير الختامي لمجلس سيدات أعمال عجمان خلال عام 2023، الذي أفاد بأن إجمالي عضوية المجلس من يناير إلى نوفمبر الماضيين بلغ 117 عضوية، وتصدرت رخص المأكولات قائمة الرخص الجديدة والمجددة خلال العام الجاري تليها رخص العطور والدخون ثم رخص تصميم وصناعة وتجارة الملابس.

قناة

وأوضح التقرير السنوي لغرفة عجمان أن المستفيدات من مبادرات المجلس خلال العام الجاري وحتى شهر نوفمبر بلغ 141 صاحبة أعمال، كما شهدت مبادرة رفوف المعنية بفتح قناة تسويقية مبتكرة ومستدامة لمنتجات صاحبات الأعمال من عضوات المجلس عبر 5 منافذ بيع أكثر من 210 مُشاركة من عضوات المجلس على مدار عامي 2022 و2023.

واطلع الحضور على نتائج برامج وفعاليات مبادرة المنصة الرياضية والتي شهدت مجموعة من الفعاليات ومنها ((اللقاء الحواري ـ أسلوب حياة سعيدة))، واللقاء الرياضي ((عيشها صح)).