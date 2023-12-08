«الطيران المدني» توقع اتفاقيتي تعاون مع البرازيل وسويسرا

قامت الهيئة العامة للطيران المدني، بتوقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز وتوثيق أواصر التعاون في مجال النقل الجوي، مع كل من البرازيل وسويسرا، على هامش مشاركة وفد الدولة في أعمال النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (الآيكان 2023)، والذي استضافته المملكة العربية السعودية مؤخراً.

كما تم عقد اجتماعات ثنائية مع مسؤولي هيئات الطيران المدني، في كل من روسيا والأردن ولبنان، جرى خلالها بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويرها نحو مستويات أكثر انفتاحا وتقدماً.وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن دولة الإمارات، حريصة على تنمية وتعزيز أطر التعاون في مجال النقل الجوي مع مختلف دول العالم، بما يعزز جسور التواصل مع المجتمع الدولي.

ويخلق فرصاً تجارية واستثمارية وسياحية جديدة. وتابع السويدي، أنّ المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (الآيكان)، يمثل منصة مثالية للتباحث والتواصل وعقد الشراكات مع مختلف دول العالم، وتحرص الدولة دائماً على التواجد والمشاركة في أعماله.