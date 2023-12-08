«الطيران المدني» توقع اتفاقيتي تعاون مع البرازيل وسويسرا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قامت الهيئة العامة للطيران المدني، بتوقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز وتوثيق أواصر التعاون في مجال النقل الجوي، مع كل من البرازيل وسويسرا، على هامش مشاركة وفد الدولة في أعمال النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (الآيكان 2023)، والذي استضافته المملكة العربية السعودية مؤخراً.
كما تم عقد اجتماعات ثنائية مع مسؤولي هيئات الطيران المدني، في كل من روسيا والأردن ولبنان، جرى خلالها بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويرها نحو مستويات أكثر انفتاحا وتقدماً.وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن دولة الإمارات، حريصة على تنمية وتعزيز أطر التعاون في مجال النقل الجوي مع مختلف دول العالم، بما يعزز جسور التواصل مع المجتمع الدولي.
ويخلق فرصاً تجارية واستثمارية وسياحية جديدة. وتابع السويدي، أنّ المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (الآيكان)، يمثل منصة مثالية للتباحث والتواصل وعقد الشراكات مع مختلف دول العالم، وتحرص الدولة دائماً على التواجد والمشاركة في أعماله.
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