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«فرانك مولر» السويسرية تضع بصمتها على برج «لندن غيت» في دبي

12/8/2023 8:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة لندن غيت للتطوير العقاري في دولة الإمارات، توقيع اتفاقية شراكة مع شركة فرانك مولر السويسرية المصنعة للساعات الفاخرة لتقديم جوهر الأناقة في عالم العقارات.

ومن المقرر أن يصبح مشروع لندن غيت عند اكتماله أطول برج سكني بعلامة تجارية فاخرة بطول يصل إلى 450 متراً وأطول برج سكني مزود بساعة عملاقة في العالم، مساهماً بذلك في تطوير ملامح أفق دبي والارتقاء بالمعايير العالمية للمعيشة الفاخرة مع إتاحة الفرصة للتمتع بالمناظر الخلابة.

ويمثل هذا التعاون محطة استثنائية مع دخول شركة فرانك مولر الرائدة إلى عالم العقارات، وهي شركة لطالما عرفت في عالم صناعة الساعات لثلاثة عقودٍ خلت، ما يمنح هذا المشروع بعداً ريادياً آخر في قطاع العقارات بما يتوافق مع سمعة العلامة التجارية ومكانتها.

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