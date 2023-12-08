عفواً أمريكا.. الاقتصاد الصيني أكبر حجماً

نشرت ((فايننشال تايمز)) تقارير دقيقة عن النمو السنوي الكبير الذي حققه الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.2 % في الربع الثالث من العام الحالي. دعوني أقدم نظرة متقدمة لما حدث حقاً في نوفمبر.

ولننس الحديث عن النمو السريع أو الهبوط السلس، ففي واقع الأمر، سجل اقتصاد الولايات المتحدة انكماشاً على أساس سنوي بمعدل يقارب 30 % خلال هذا الشهر وحده. إنها نسبة كبيرة للغاية، ولا بد وأن الرئيس جو بايدن انتهى أمره، وربما يؤشر ذلك أيضا إلى نهاية الحلم الأمريكي.

لا داع للقلق، إنني لم أفقد عقلي، وهذه الحسابات صحيحة، ولكنها ليست عادلة. ما فعلته هو أني قست الأداء الاقتصادي الأمريكي في نوفمبر، ثم احتسبت قيمة الأداء باليورو أو اليوان الصيني بعد تحويل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة باستخدام أسعار الصرف السوقية، وأخضعت النتيجة بعد ذلك إلى حسابات سنوية. وكان العامل الذي أثّر على النتيجة انخفاض قيمة الدولار بقرابة 3 % خلال الشهر.

ستكون محقاً إن ظننت أن هذه طريقة عبثية لمقارنة الاقتصادات، بيد أنها شائعة للغاية بين هؤلاء الذين يتمتعون بدراية أكبر. مثال على ذلك، مارك كارني، المحافظ السابق لبنك إنجلترا، الذي قال إن حجم اقتصاد المملكة المتحدة كان يعادل 90 % من حجم الاقتصاد الألماني قبل استفتاء ((بريكست))، لكنه انخفض إلى 70 % بنهاية 2022. وكان العامل الذي يقف وراء هذا التغير هو التراجع النسبي لقيمة الجنيه الإسترليني.

ولنتذكر القلق الأوروبي الذي أثاره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، عندما أعلن أن الاتحاد الأوروبي تمتع باقتصاد أكبر من الولايات المتحدة في 2008، لكن الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن أكبر بمقدار الثلث؟ ويعود ذلك بكل بساطة إلى ارتفاع الدولار من قاعدة منخفضة.

والقائمة تطول، فقد نشرت عدة مؤسسات إخبارية، استندت إلى مقارنات مماثلة لأسعار الصرف السوقية، أن اليابان ستفقد مركزها كثالث أكبر اقتصاد في العالم وستحل ألمانيا محلها هذا العام. ومن الواضح أن الولايات المتحدة ما زالت أكبر اقتصاد في العالم، في حين تفشل الصين في اللحاق بركبها.

يتمثل أحد المتطلبات الأساسية للمقارنات الدولية في أن تُخرج البيانات المحلية والدولية نتائج شبيهة. ولهذا خرجت مهنة الاقتصاد باختراع أسعار صرف تعادل القوى الشرائية، ما يتيح عقد مقارنات (غير سليمة)، وفقاً للسلع والخدمات التي يمكن للنقود شراؤها، وهو أمر مهم بالنسبة لحجم الاقتصاد، وحتى للقوة العسكرية. ولنتذكر أن الصين تمول جيش التحرير الشعبي باستخدام اليوان، وهي لا تحصل على المعدات من الولايات المتحدة.

وقياساً بتعادل القوى الشرائية، أظهرت آخر بيانات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للصين تخطى ناتج الولايات المتحدة في الوقت الذي كان دونالد ترامب مشغولاً بـ ((جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى))، وهو أكبر حالياً بنسبة 22 %. وتُعد القراءات معقولة إذا نظرنا للأدلة الداعمة.

مثال على ذلك، تخطى توليد الكهرباء في الصين ذلك بالولايات المتحدة في 2010. وفي الفترة بين 2016 و2022، حينما كان من المُفترض أن الاقتصاد الصيني لا يحقق تقدماً مقارنة بنظيره الأمريكي، زاد توليد الكهرباء بنسبة 45 %، في حين كان ثابتاً على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

ويُعد عدم اعتراف الولايات المتحدة والصين بالتحول المتغير على القوة الاقتصادية العالمية مريحاً لكلا الجانبين.

أستطيع تفهم الإنكار الأمريكي، باعتباري من المملكة المتحدة، التي فقدت مكانتها الاقتصادية الأولى في نهاية القرن 19، وما زالت تعاني من قدر ما من أوهام العظمة.

وبالنسبة للصين، من الأفضل لها تفادي مسؤولياتها عن التغير المناخي وتخفيف الديون العالمية وسلع عالمية أخرى إذا كان بإمكانها الاحتفاظ بوضعها الأصغر. أما أوروبا، فمن الملائم لأولئك الراغبين في الإصلاح الاقتصادي تسليط الضوء على الشعور بتخلفهم عن الركب، لأن هذا من شأنه جعل التغيير يبدو أكثر إلحاحاً.

وفي النهاية، تسفر المقارنات السيئة عن قرارات مماثلة، وسيكون من السهل على اقتصاد الاتحاد الأوروبي أن يصبح الأكبر عالمياً من جديد إذا كانت الحسابات بأسعار صرف السوق. كل ما سيكون على المركزي الأوروبي فعله هو دفع أسعار الفائدة للارتفاع، بما يكفي لتعزيز اليورو لكي يصل إلى مستوى يكفي لذلك. فمن شأن هذا أن يجعل أوروبا تشعر بتحسن مؤقت، إلى حين إدراكها أنها واقعة في براثن أكبر حالات الركود.