انقسام غريب في الأسواق إزاء توقعات أسعار الفائدة الأمريكية

مرة أخرى، يتكشف أمر غريب في العلاقة بين الأسواق المالية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد ظهر إلى السطح اختلاف بشأن أسعار الفائدة التي سيتبناها الاحتياطي الفيدرالي خلال العام 2024.

وكلما تجاهل المستثمرون الإشارات الصادرة عن أكثر البنوك المركزية نفوذاً على مستوى العالم، زادت احتمالية أن يجدوا أنفسهم في المعسكر الخاسر من النقاش. وكلما طال أمد هذه الظاهرة، صارت التعقيدات ذات الصلة أكثر صعوبة وإثارة للاهتمام.

لقد أصبح هذا الوضع واضحاً وجلياً في المدة السابقة لـ((فترة الصمت))، التي لا يدلي فيها المسؤولون بأي تعليقات علنية وتختتم 13 ديسمبر الجاري بانتهاء اجتماع السياسات للمجلس الفيدرالي. وفي الفترة المتسمة بتفسيرات هادئة حذرة، أو استماع انتقائي، من الأسواق لعدة خطابات لمسؤولي الفيدرالي، كان الاهتمام جله منصباً على ما إن كانت تصريحات جيروم باول، رئيس المجلس، بنهاية الأسبوع، ستتصدى لإجماع السوق في توقع خفض الفائدة في وقت مبكر من 2024.

لقد حاول باول فعل ذلك من خلال حُجتين، الأولى، كانت بتأكيده أنه ((من السابق لأوانه الاستنتاج بأي قدر من الثقة أننا حققنا موقفاً تقييدياً كافياً، أو التكهن بالموعد الذي يمكن فيه تيسير السياسة)). والحُجة الثانية كانت تذكيره الأسواق بأنه وزملاءه في لجنة تحديد السياسات بالاحتياطي الفيدرالي ((مستعدون لتشديد السياسة النقدية على نحو أكبر، إذا ما كان فعل ذلك مناسباً)). ومع ذلك، فهذه المحاولات لم تُكلل بالنجاح، قياساً بردود فعل السوق.

قد يتوقع المرء أن تعاكس هذه التلميحات، جزئياً، التحركات اللافتة للنظر للعائدات التي لوحظت في نوفمبر، أي الانخفاض بأكثر من 0.60 نقطة مئوية لعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وتراجع يزيد عن 0.40 لعوائد سندات الخزانة لأجل سنتين التي تعد الأكثر حساسية للفائدة.

وعوضاً عن ذلك، انزلقت العائدات 10 نقاط أساس إضافية في اليوم الذي أدلى فيه باول بتصريحاته، ما أدى بالأسواق في نهاية الأسبوع إلى توقع خفض الفيدرالي للفائدة، بما إجماليه 5 مرات في 2024، مع احتمالية قوية بإقرار الخفض الأول في مارس.

وما يزيد من هذه الغرابة هو أنها ليست المرة الأولى التي تتحدى فيها الأسواق وجهة نظر الفيدرالي بقيادة باول، بشأن توقعات السياسة النقدية. فقبل عام مضى، وقع سيناريو مشابه، حيث تحسّبت الأسواق لخفض الفائدة في 2023، وهو ما لم يتحقق. ونتيجة لذلك، شهدت السندات الحكومية سنة مضطربة، وكانت تواجه احتمالية عوائد حقيقية سالبة للعام الثالث على التوالي، حتى جاءت المكاسب القوية للعوائد في نوفمبر.

ثمة أمر غريب ثالث، وهو أنه كلما ازداد انحراف الأسواق عن تلميحات الفيدرالي، أصبح من المُرجح أن تدفعه إلى تبني المسار الذي يضر بها، السبب في ذلك هو أن تعلق الأسواق بخفض الفائدة يؤدي إلى تيسير الأوضاع المالية، ويعزز مخاوف الفيدرالي بشأن الضغوط التضخمية، وبذلك، تتأخر قرارات خفض الفائدة التي تراهن عليها الأسواق.

وبحسب مؤشر ((غولدمان ساكس))، كان نوفمبر من بين أكثر الأشهر التي شهدت تيسيراً للأوضاع المالية على الإطلاق.

أما بالنسبة للسبب، فإن الأسواق قد تكون راغبة في المخاطرة بتلقي ضربة إضافية من الفيدرالي، لأنها أكثر قلقاً بشأن ركود محتمل عام 2024. ومن شأن ذلك أن يتماشى مع التطورات على صعيد أسعار الذهب والنفط، لكنه يبدو غير متماشٍ مع ارتفاع أسعار الأسهم.

وبدلاً من ذلك، قد تعتقد الأسواق أنه برغم استهداف الفيدرالي لمعدل تضخم يبلغ 2 %، فإنه قد يتسامح على نحو مفهوم مع نسبة أعلى طفيفاً (3 %). ويتماشى ذلك مع فكرة أنه بعد أن عانى من طلب كلي غير كاف خلال العقد الماضي، فإن الاقتصاد العالمي قد دخل حقبة تتسم بعرض كلي أقل مرونة ستدوم لعدة أعوام.

وتُسهم عوامل عدة في هذه النقلة، مثل تحول الطاقة، والعولمة الممزقة، وتركيز الشركات على سلاسل التوريد المرنة، وأسواق العمل الأقل قدرة على التكيف. ومن شأن السعي وراء مُستهدف أقل للتضخم في هذه البيئة، أن يسفر عن تضحيات غير ضرورية في النمو وسبل العيش، بالإضافة إلى تفاقم انعدام المساواة.

وهناك تفسير ثالث يقوم على فقدان الفيدرالي للمصداقية. ويعود ذلك إلى سوء توصيفه للتضخم، وتأخيره للسياسات والتدابير اللازمة، وإخفاقاته الإشرافية، وضعف تواصله، وتكرار الأخطاء في التوقعات، مع التساؤلات بشأن تداولات بعض المسؤولين، وضعف المُساءلة.

إن أسعار الفائدة قد تظل ثابتة ودون تغيير لمدة أطول من التي تشي بها سوق العقود الآجلة في الوقت الراهن، استناداً إلى إجماع توقعات السوق ذاتها للاقتصاد ومستويات تقييمات الأسهم. ولتفادي انتكاسة مُحتملة أخرى، يجدر بالمستثمرين إما الاستعداد لعوائد أعلى مُحتملة في 2024، وإما تعديل تقييمات الأسهم بالتبعية.

الكاتب هو رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، وهو أيضاً مستشار لمؤسستي ((أليانز)) و((غراميرسي))