الشفافية المطلقة أفضل سلاح بجعبة الشركات في الحرب السيبرانية

قد يكون هذا أبلغ مثال على القراصنة الرقميين الذين تحولوا إلى حراس للأمن. فبعدما هاجمت عصابة الفدية ألف في/((بلاك كات)) شركة ((ميريديان لينك))، الشهر الماضي، رأى القراصنة أن شركة البرمجيات لم تمتثل للقواعد الجديدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالكشف عن الهجمات السيبرانية. ولذلك، فقد أبلغت العصابة الهيئة التنظيمية عن هذا الإخفاق، فنشرت صورة للنموذج الذي بيّنت فيه هذه ((المسألة المقلقة)).

لكن القراصنة كانوا مخطئين، فالقواعد، التي تلزم الشركات بإصدار إخطار عمومي عن الحادثة في غضون 4 أيام من التعرف على هجوم سيبراني ((كبير))، لن تدخل حيز التنفيذ حتى منتصف ديسمبر.

لكن في كل الأحوال، حازت هذه الخطوة على الاهتمام بالتأكيد، ((إلى حد أن لدينا مناقشات بشأن ما إذا كانت هذه القاعدة الجديدة تمد جعبة القراصنة بأداة جديدة، هذا الأمر واضح للغاية))، بحسب إيريز ليبرمان، الشريك لدى ((ديبيفوا آند بليمتون)) للمحاماة، الذي تابع:

((لقد منحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية القراصنة السيطرة)). إن القواعد الجديدة توسع أفق ما هو متفق عليه بصفة عامة كأفضل الممارسات في المجتمع السيبراني، وهو أن الشفافية الأكبر تشكّل سلاحاً مهماً في مواجهة هجمات القراصنة عبر الإنترنت. وقد ازداد عدد الهجمات السيبرانية المعروفة بنسبة 75 % خلال الأعوام الخمسة الماضية، وفقاً لـ((إرنست آند يونغ)).

وبلغت كُلفة برامج الفدية نحو 20 مليار دولار في 2021 ما يعني أنها زادت 57 مرة عن الكلفة المُسجلة في 2015، ويُتوقع تضخمها مرة أخرى إلى 265 مليار دولار بحلول 3031، وفقاً لتقديرات((سايبر سيكيوريتي فنتشرز)).

ورغم هذه الزيادة الهائلة في النشاط الإجرامي، لا تزال الكثير من الشركات لم تتخذ من الإجراءات ما يوازي إغلاق الأبواب والنوافذ، وكثير من مجالس الإدارة ليسوا على دراية كافية ليسألوا عن السبب. ويفيد ما يقل عن 70 % من الشركات بقائمة((فورتشن 100)) بتوفر الخبرة في مجال الأمن السيبراني في السير الذاتية لدى واحد على الأقل من المديرين، وأفصحت 16 % منها فقط عن اشتمال إدارة المخاطر لديها على محاكاة أو اختبار لاستجاباتها للهجمات.

وقال صانع سياسة أمريكي سابق:((يدهشني تماماً أننا ما زلنا مفتقرين حتى للأساسيات)). وتابع:((إذا طبقت الشركات ممارسات الأمن السيبراني الأساسية وإذا كان لديها نسخ احتياطي ذكية، فمن المؤكد أنها لن تمر بيوم سيء حقاً)).

لقد أثارت قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مخاوف، من جانب غرفة التجارة الأمريكية من بين من يهمهم الأمر. وتشكل فترة الإبلاغ البالغة أربعة أيام تحدياً، وستحتاج لعملية إنفاذ تتسم بالعقلانية. وفي ضوء أوجه عدم اليقين (والذعر العام) بعد الكشف عن اختراق كبير، قد تكون عمليات الإفصاح إما جزئية أو معدلة على نحو متكرر، استناداً لتحديد حجم وخطورة الهجوم. ويرى مستشارون أن القلق بشأن الإفصاح قد يلهي عن احتواء الحادثة نفسها، كما أن الاعتراف بكون الهجوم ((كبيراً)) يمنح قوة للمهاجم.

ومع ذلك، فالزخم العالمي ما زال متجهاً صوب مشاركة المعلومات لصالح حماية النظام. وأخذاً بالمثال الأكثر حدة، فإن الشفافية التامة والتعاون بين القطاعين، العام والخاص، يُحسب لهما المساعدة في احتواء الهجمات السيبرانية في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب مع روسيا.

وكانت الحكومات شديدة البطء بصفة عامة في التشديد على ضرورة مشاركة المعلومات لبناء صورة متكاملة عن الجريمة السيبرانية، والأكثر أهمية، تقديم الدعم من دون إصدار أحكام للشركات لإدارة الهجمات أو احتواء الأضرار. وقررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توسيع متطلبات إبلاغ السلطات عن الحوادث، لتشمل القطاعات التي تُعتبر ضمن البنية التحتية الأساسية. واقترحت أستراليا، الشهر الفائت، توسيع الأفق ليشمل الاقتصاد برمته.

وجزئياً، ربما تحاول سياسات الإفصاح تثبيط مدفوعات برامج الفدية، عبر استبعاد خيار تحرير شيك (أو تسليم بعض العملات المُشفرة) وإنهاء المشكلة بأسرها بهدوء.

وفي مجال الخدمات المالية، الذي يقود المسار، تشترط الهيئة التنظيمية في ولاية نيويورك على الشركات حالياً ضرورة إخطارها وتقديم تبرير لسدادها مبالغ مالية بسبب تعرضها للابتزاز وعدم إبقاء الأمر طي الكتمان. ويرى سياران مارتن، الرئيس السابق للمركز القومي للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، أوجه تشابه بين قواعد حماية البيانات في أمريكا مع نفس المعمول بها في أوروبا.

وقال مارتن:((برغم كل عيوبه، فالنظام الأوروبي العام لحماية البيانات يتصدى لإخفاء المشكلة لأن ذلك ينطوي على إشكاليات عالية. وكان هذا أمرا جيداً)). وتستغل الولايات المتحدة على نحو متزايد المعلومات التي تردها طواعية لإصدار تحذيرات عامة، مثلما فعلت الشهر الماضي استناداً إلى تقرير صادر عن ((بوينغ))بشأن ثغرة ((سيتريكس بليد)).

وتوسّع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أفق هذا من حيث مدى سرعة تنبيه المستثمرين والعملاء والموردين بشأن الخطر الجديد. وعلى أقل تقدير، يشير مستشارون إلى أن الحاجة لفهم الهجوم السيبراني بسرعة والحكم على مدى حدته ثم الاتفاق على كشف الأمر، الذي ربما ينطوي على قدر من الإحراج، عوامل تغير من تخطيط الشركات بشأن كيفية التعاطي مع هذه الحوادث.

ومن شأن هذا تشجيع زيادة التركيز والاستثمار في المرونة، وكذلك ضمان شعور المسؤولين التنفيذيين في الشركات بالمخاوف السيبرانية وفهمهم إياها، وهو ما كان يجب أن يكون معمولاً به بالفعل منذ بعض الوقت.