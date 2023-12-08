الأسهم تتماسك في أسبوع الإدراجات وتستقطب 5 مليارات درهم

تماسكت الأسهم المحلية في أسبوع الإدراجات الجديدة، إذ شهد سوق دبي المالي، إدراج أسهم ((تاكسي دبي))، فيما شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج أسهم شركة ((فينكس جروب)).

واستقطبت الأسهم، سيولة أسبوعية بنحو 5 مليارات درهم، موزعة بواقع 3.9 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما استحوذ سوق دبي على 1.1 مليار درهم، استقر مؤشر سوق دبي عند مستوى 3964 نقطة منخفضاً بنحو 0.5%، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 3964 نقطة منخفضاً نحو 1.4%.

وفي آخر جلسات الأسبوع، استقطبت الأسهم سيولة بمليار درهم وموزعة بواقع 900 مليوناً في سوق أبوظبي، و100 مليون درهم في سوق دبي. واستقر مؤشر سوق دبي عند مستوى 3964 نقطة، منخفضاً بنحو 0.12%، فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 9400 نقطة متراجعاً بنسبة 0.73%.

وشهدت الأسهم خلال جلسات الجمعة، إجمالي صفقات تخطى 15.5 ألف صفقة في كل من السوقين أيضاً، وبلغت صفقات سوق دبي 3535 صفقة، فيما حققت الأسهم في سوق أبوظبي 12 ألف صفقة.

وحقق سهم ((أمان))، صدارة ارتفاعات سوق دبي في آخر جلسة بنمو 2.8%، تلاه سهم ((تبريد)) 1.39%، فيما جاء كل من سهم ((إعمار للتطوير)) بنسبة 1.38%، وسهم ((تعليم القابضة)) 1.28%.

فيما جاءت أبرز التراجعات لكل من سهم ((مصرف السلام)) 9.7%، و((الإمارات ريم للاستثمار)) بنسبة 5.3%، ثم سهم سلامة 3.17 %، وتراجع سعر سهم هيئة كهرباء ومياه دبي ((ديوا)) 1.18%.

وفي أبوظبي، تصدر سهم ((أسمنت الخليج))، الارتفاعات، بنمو 8.89%، ثم سهم ((الشارقة للأسمنت)) 7.9%، تلاهم سهم ((الإمارات لتعليم قيادة السيارات)) 4.9%، بينما حقق سهم ((اي دي سي كوربوريشن)) ارتفاعاً بنسبة 2.5%، أما على صعيد الانخفاض فكان سهم ((فينكس جروب)) الأكثر تراجعاً 10% تلاه سهم ((بنك أم القيوين)) 5.5% ثم ((ملتيبلاي)) 4.4% وتراجع ((بريسايت)) 4.2%.





