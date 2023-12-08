النفط يرتفع رغم المخاوف من فائض المعروض

ارتفعت أسعار النفط أمس، رغم مخاوف المستثمرين إزاء وجود فائض في المعروض في الأسواق العالمية مع ضعف الطلب الصيني، فضلاً عن عدم خفض تحالف ((أوبك +)) للإنتاج بالدرجة التي كانت متوقعة.

وخلال التعاملات صعدت أسعار العقود الآجلة لخام ((برنت)) القياسي تسليم فبراير 2 % إلى 75.54 دولاراً للبرميل، لكنها تتجـــــه نحــــــو تسجيــــــل خســــــارة أسبوعيــــــة بنحــــو 4.5 %.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام ((نايمكس)) الأمريكي تسليم يناير 1.87 % إلى 70.64 دولاراً للبرميل، بعد استقرارها في نهاية تعاملات أول من أمس.

وأظهرت بيانات صينية رسمية أمس، أن واردات أكبر مستهلك للنفط في العالم تراجعت بنحو 9 % في نوفمبر على أساس سنوي، إثر ارتفاع مستوى المخزونات وتباطؤ طلبيات مصافي التكرير، الأمر الذي ساهم في زيادة مخاوف الأسواق تجاه انخفاض طلب بكين على الخام.