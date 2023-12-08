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النفط يرتفع رغم المخاوف من فائض المعروض

12/8/2023 8:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار النفط أمس، رغم مخاوف المستثمرين إزاء وجود فائض في المعروض في الأسواق العالمية مع ضعف الطلب الصيني، فضلاً عن عدم خفض تحالف ((أوبك +)) للإنتاج بالدرجة التي كانت متوقعة.

وخلال التعاملات صعدت أسعار العقود الآجلة لخام ((برنت)) القياسي تسليم فبراير 2 % إلى 75.54 دولاراً للبرميل، لكنها تتجـــــه نحــــــو تسجيــــــل خســــــارة أسبوعيــــــة بنحــــو 4.5 %.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام ((نايمكس)) الأمريكي تسليم يناير 1.87 % إلى 70.64 دولاراً للبرميل، بعد استقرارها في نهاية تعاملات أول من أمس.

وأظهرت بيانات صينية رسمية أمس، أن واردات أكبر مستهلك للنفط في العالم تراجعت بنحو 9 % في نوفمبر على أساس سنوي، إثر ارتفاع مستوى المخزونات وتباطؤ طلبيات مصافي التكرير، الأمر الذي ساهم في زيادة مخاوف الأسواق تجاه انخفاض طلب بكين على الخام.

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