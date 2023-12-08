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أسهم أمريكا تتراجع بضغط بيانات الوظائف

12/8/2023 8:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة ((وول ستريت)) الأمريكية، أمس، على انخفاض بضغط نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل أكبر من المتوقع، وانخفاض معدل البطالة، ما يشير إلى قوة سوق العمل، ويقوض الآمال بخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وتراجع مؤشر داو جونز 32.56 نقطة أو 0.09 % عند الفتح إلى 36084.82 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضاً 9.39 نقاط أو 0.20 % إلى 4576.20 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك 60.54 نقطة أو 0.42 % إلى 14279.46 نقطة.

وكشف تقرير شهري، أصدره مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة عن ارتفاع معدل البطالة بالبلاد، خلال نوفمبر في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد ينزلق نحو ركود، بحسب النشرة الاقتصادية ((بلومبرغ إيكونوميكس)). وأضافت الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، 199 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، مع تراجع معدل البطالة بشكل طفيف، ليسجل 3,7 % وارتفع نمو الرواتب الى 0,4 %.

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