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الإقبال على المخاطرة ينعش العملات المشفرة

12/8/2023 8:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار غالبية العملات المشفرة أمس في ظل تفاؤل المستثمرين في الأصول عالية المخاطر بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي.

وخلال التعاملات صعدت ((بتكوين)) 0.15 % إلى 43266.28 دولاراً وارتفعت الإيثيريوم 0.67 % إلى 2359.68 دولاراً مسجلةً أعلى مستوياتها منذ مايو 2022.

بينما تراجعت الريبل 0.13 % إلى 64.50 سنتاً. وأوضح ((لوك ستريجرز)) رئيس قسم التجارة لدى منصة ((ديربيت)) في تصريح لموقع ((كوين ديسك))، أن القيمة الإجمالية لعقود خيارات بيتكوين وإيثيريوم على المنصة، بلغت 23.6 مليار دولار، لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق، بينما استحوذت ((بتكوين)) على 67 % من القيمة الإجمالية للعقود.

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