الإقبال على المخاطرة ينعش العملات المشفرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت أسعار غالبية العملات المشفرة أمس في ظل تفاؤل المستثمرين في الأصول عالية المخاطر بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي.
وخلال التعاملات صعدت ((بتكوين)) 0.15 % إلى 43266.28 دولاراً وارتفعت الإيثيريوم 0.67 % إلى 2359.68 دولاراً مسجلةً أعلى مستوياتها منذ مايو 2022.
بينما تراجعت الريبل 0.13 % إلى 64.50 سنتاً. وأوضح ((لوك ستريجرز)) رئيس قسم التجارة لدى منصة ((ديربيت)) في تصريح لموقع ((كوين ديسك))، أن القيمة الإجمالية لعقود خيارات بيتكوين وإيثيريوم على المنصة، بلغت 23.6 مليار دولار، لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق، بينما استحوذت ((بتكوين)) على 67 % من القيمة الإجمالية للعقود.
MENAFN08122023000110011019ID1107562616
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.