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النفط يرتفع أكثر من 2% ويواصل تكبد الخسائر للأسبوع السابع

12/8/2023 8:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة الجمعة بعد بيانات أمريكية دعمت توقعات نمو الطلب، لكن الخامين القياسيين انخفضا للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في خمسة أعوام وسط مخاوف من استمرار وجود فائض في الإمدادات.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 75.84 دولارا للبرميل عند التسوية بارتفاع 1.79 دولار أو 2.4 بالمئة، فيما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية إلى 71.23 دولارا بارتفاع 1.89 دولار أو 2.7 بالمئة.

وعلى مدار الأسبوع، خسر الخامان القياسيان 3.8 بالمئة بعد أن سجلا الخميس أدنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو في مؤشر على أن كثيرا من المتعاملين يرون أن السوق تشهدا فائضا في الإمدادات.

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