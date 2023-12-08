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رئيس الدولة يستقبل رئيس بيلاروسيا ويبحثان علاقات التعاون بين البلدين

12/8/2023 8:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” أمس
ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الذي يزور الدولة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“cop28” الذي يواصل فعالياته في "مدينة إكسبو دبي".

وبحث سموه والرئيس البيلاروسي ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبيلاروسيا وإمكانيات تنميتها إلى آفاق أرحب خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها بما يخدم تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية المستدامة والازدهار.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية الدفع باتجاه إحلال السلام العادل والدائم الذي يوفر بيئة مناسبة للاستقرار والتعاون والتنمية لمصلحة شعوب المنطقة كافة.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر“cop28” .. وأشاد الرئيس البيلاروسي في هذا السياق بمستوى تنظيم دولة الإمارات للمؤتمر والجهود التي بذلتها الدولة لإنجاحه .. معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم نتائجه في تحقيق تقدم جوهري في مسار العمل المناخي الدولي والتصدي لتحديات التغير المناخي بما يعزز التنمية المستدامة لجميع شعوب العالم.

كما ثمن رئيس بيلاروسيا المبادرة النوعية التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة خلال "القمة العالمية للعمل المناخي" المتمثلة في إنشاء صندوق للحلول المناخية بقيمة 30 مليار دولار في سبيل سد فجوة التمويل المناخي ودعم الحلول المناخية المبتكرة لحماية كوكب الأرض والحفاظ على مستقبل آمن للأجيال الحالية والقادمة.

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