الإمارات ترحب بخطوات بناء السلام بين أرمينيا وأذربيجان

رحبت دولة الإمارات بالتطورات الإيجابية وخطوات بناء السلام الأخيرة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا.

وأشادت وزارة الخارجية في بيان لها بإجراءات بناء الثقة التي اتفق عليها البلدان، وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز ما تم تحقيقه من استقرار، وخطوات نحو توطيد السلام، وتحقيق التنمية لشعبي أرمينيا وأذربيجان، وفي منطقة القوقاز بشكل عام.

وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات تدعم كل ما يقرره البلدان الصديقان في سبيل تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، وترسيخ تسوية مستدامة تفتح صفحة جديدة من التعاون البنّاء بينهما.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية بناء الجسور والتعاون والحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية.