حماس تعلق على استخدام أمريكا "الفيتو" ضد مشروع لوقف النار في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت حركة حماس أن عرقلة واشنطن لمشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة
هي مشاركة مباشرة في ارتكاب المزيد من المذابح والتطهير.
و قال مسؤول كبير في حركة (حماس)
إن الحركة تندد بقوة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة.
ووصفت الحركة موقف واشنطن بأنه "لا أخلاقي ولا إنساني".
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس "عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي".
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