Saturday, 09 December 2023 06:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماس تعلق على استخدام أمريكا الفيتو ضد مشروع لوقف النار في غزة

12/8/2023 8:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت حركة حماس أن عرقلة واشنطن لمشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة
هي مشاركة مباشرة في ارتكاب المزيد من المذابح والتطهير.

و قال مسؤول كبير في حركة (حماس)
إن الحركة تندد بقوة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة.

ووصفت الحركة موقف واشنطن بأنه "لا أخلاقي ولا إنساني".

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس "عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي".

اقرأ أيضاً:

حماس تعلق على استخدام أمريكا "الفيتو" ضد مشروع لوقف النار في غزة

برنامج الأغذية العالمي: لا نستطيع القيام بمهامنا في غزة وأي عملية إنسانية باتت مستحيلة

في أكبر هجوم من نوعه.. استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بسبع قذائف مورتر

معارك دامية في قطاع غزة وأمريكا تسقط مشروع وقف النار في مجلس الأمن

إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على بيع قذائف دبابات لإسرائيل لاستخدامها في قتال حماس

فشل قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة بعد فيتو أمريكي

ماكرون يحث نتانياهو على فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات إلى غزة

الجيش الإسرائيلي يعترف بفشله في تحرير رهائن من قبضة حماس

البيت الأبيض: بإمكان إسرائيل فعل المزيد لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين

10 قتلى
في قصف إسرائيلي لمنزل بخان يونس جنوب غزة



MENAFN08122023000110011019ID1107562610

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث