غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان

غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان
التاريخ
12/8/2023 8:00:12 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - افادت وسائل اعلام ، فجر السبت ، بوقوع غارتين إسرائيليتين في محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.
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