تجنبها..أطعمة لا ينبغي أبداً تناولها مع البرتقال!

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعرف على الأطعمة التي لا يجب أن تتناولها أبدًا مع البرتقال من موقعنا! تعلم كيف يمكن أن تؤثر هذه المجموعات الغذائية عليك.

ومع اقتراب موسم الحمضيات نتناول هذه الفاكهة بكميات كبيرة للاستفادة من آثارها الإيجابية في علاج نزلات البرد. يعتبر البرتقال من الفواكه الحمضية اللذيذة جداً، لكن تناوله مع بعض الأطعمة قد يكون له آثار سلبية على الجسم.

تجنب الجمع بينهما! هذه الأطعمة لا ينبغي أبداً تناولها مع البرتقال!

لبن: تناول الحليب ومشتقاته مع الحمضيات ومنها البرتقال قد يسبب عسر الهضم وحرقة المعدة. وذلك لأن الحموضة الموجودة في البرتقال قد تتخثر مع بروتينات الحليب، مما يسبب الانتفاخ.

طماطم: تحتوي الطماطم والبرتقال على فيتامين C والمواد المغذية الأساسية. لكن تناول كلا المكونين معًا قد يسبب ارتجاعًا حمضيًا أو إزعاجًا في الجهاز الهضمي.

زبادي: تماما مثل الحليب، يمكن أن تختلط الحموضة الموجودة في البرتقال مع البروتين الموجود في الزبادي، مما يسبب الانتفاخ.

موز: تناول الموز والبرتقال معاً قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة.

البقوليات: الطبيعة الحمضية للبرتقال وبعض البقوليات قد تعطل الجهاز الهضمي وتؤدي إلى عسر الهضم.

الطعام الحار: الأطباق الحارة مع الطعم الحامض للبرتقال يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض ومشاكل الجهاز الهضمي.

جبنه: مزيج الجبن والبرتقال يمكن أن يبطئ عملية الهضم.

مادة الكافيين: شرب القهوة أو الشاي الأسود مع البرتقال قد يسبب اضطراب في المعدة لدى الأشخاص الحساسين.