تجنبها..أطعمة لا ينبغي أبداً تناولها مع البرتقال!

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- Khaberni) خبرني - تعرف على الأطعمة التي لا يجب أن تتناولها أبدًا مع البرتقال من موقعنا! تعلم كيف يمكن أن تؤثر هذه المجموعات الغذائية عليك.
ومع اقتراب موسم الحمضيات نتناول هذه الفاكهة بكميات كبيرة للاستفادة من آثارها الإيجابية في علاج نزلات البرد. يعتبر البرتقال من الفواكه الحمضية اللذيذة جداً، لكن تناوله مع بعض الأطعمة قد يكون له آثار سلبية على الجسم.
تجنب الجمع بينهما! هذه الأطعمة لا ينبغي أبداً تناولها مع البرتقال!
لبن: تناول الحليب ومشتقاته مع الحمضيات ومنها البرتقال قد يسبب عسر الهضم وحرقة المعدة. وذلك لأن الحموضة الموجودة في البرتقال قد تتخثر مع بروتينات الحليب، مما يسبب الانتفاخ.
طماطم: تحتوي الطماطم والبرتقال على فيتامين C والمواد المغذية الأساسية. لكن تناول كلا المكونين معًا قد يسبب ارتجاعًا حمضيًا أو إزعاجًا في الجهاز الهضمي.
زبادي: تماما مثل الحليب، يمكن أن تختلط الحموضة الموجودة في البرتقال مع البروتين الموجود في الزبادي، مما يسبب الانتفاخ.
موز: تناول الموز والبرتقال معاً قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة.
البقوليات: الطبيعة الحمضية للبرتقال وبعض البقوليات قد تعطل الجهاز الهضمي وتؤدي إلى عسر الهضم.
الطعام الحار: الأطباق الحارة مع الطعم الحامض للبرتقال يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض ومشاكل الجهاز الهضمي.
جبنه: مزيج الجبن والبرتقال يمكن أن يبطئ عملية الهضم.
مادة الكافيين: شرب القهوة أو الشاي الأسود مع البرتقال قد يسبب اضطراب في المعدة لدى الأشخاص الحساسين.
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