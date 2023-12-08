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القسام: مقتل وجرح أسرى إسرائيليين بقصف على غزة

12/8/2023 3:12:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي "الهمجي" على مناطق مدينة غزة، أدى إلى "مقتل وإصابة عدد من أسرى العدو".


وكانت القسام، قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل أحد الجنود الأسرى لديها خلال محاولة فاشلة لجيش الاحتلال للوصول إليه فجر اليوم الجمعة.

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