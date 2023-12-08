القسام: مقتل وجرح أسرى إسرائيليين بقصف على غزة

القسام: مقتل وجرح أسرى إسرائيليين بقصف على غزة
التاريخ
12/8/2023 3:12:43 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي "الهمجي" على مناطق مدينة غزة، أدى إلى "مقتل وإصابة عدد من أسرى العدو".
وكانت القسام، قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل أحد الجنود الأسرى لديها خلال محاولة فاشلة لجيش الاحتلال للوصول إليه فجر اليوم الجمعة.
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