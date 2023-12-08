وزير الخارجية السعودي: وقف القتال في غزة ليس أولوية للمجتمع الدولي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، في واشنطن، إن هناك حاجة إلى وقف فوري للقتال في غزة، لكن لا يبدو أن ذلك يمثل أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي.



وأضاف بن فرحان، أن الجميع لم يبذلوا جهودا كافية وبشكل خاص من يتمتعون بنفوذ، ونأمل أن تبذل واشنطن المزيد.



وبيّن أن هناك ارتفاعاً كبيراً في عدد الضحايا المدنيين في غزة، والوضع الإنساني يتدهور، مضيفاً أن هناك حاجة إلى زيادة فورية وكبيرة للمساعدات الإنسانية في غزة.



وشدد بن فرحان على ضرورة وجود خريطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية.

