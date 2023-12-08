Saturday, 09 December 2023 12:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية السعودي: وقف القتال في غزة ليس أولوية للمجتمع الدولي

12/8/2023 3:12:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، في واشنطن، إن هناك حاجة إلى وقف فوري للقتال في غزة، لكن لا يبدو أن ذلك يمثل أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي.


وأضاف بن فرحان، أن الجميع لم يبذلوا جهودا كافية وبشكل خاص من يتمتعون بنفوذ، ونأمل أن تبذل واشنطن المزيد.


وبيّن أن هناك ارتفاعاً كبيراً في عدد الضحايا المدنيين في غزة، والوضع الإنساني يتدهور، مضيفاً أن هناك حاجة إلى زيادة فورية وكبيرة للمساعدات الإنسانية في غزة.


وشدد بن فرحان على ضرورة وجود خريطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية.

MENAFN08122023000208011052ID1107562392

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث