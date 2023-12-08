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بالفيديو.. رشقة صواريخ من حماس في سماء تل أبيب

12/8/2023 3:12:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت حركة حماس، الجمعة، إطلاق رشقة صاروخية استهدفت تل أبيب.


وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إنها تجري عمليات مسح واسعة النطاق، من أجل تحديد مواقع سقوط الصواريخ داخل منطقة تل أبيب.

وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق أن قصف الاحتلال الإسرائيلي "الهمجي" على مناطق مدينة غزة، أدى إلى "مقتل وإصابة عدد من أسرى العدو".


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