بالفيديو.. رشقة صواريخ من حماس في سماء تل أبيب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت حركة حماس، الجمعة، إطلاق رشقة صاروخية استهدفت تل أبيب.
وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إنها تجري عمليات مسح واسعة النطاق، من أجل تحديد مواقع سقوط الصواريخ داخل منطقة تل أبيب.
وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق أن قصف الاحتلال الإسرائيلي "الهمجي" على مناطق مدينة غزة، أدى إلى "مقتل وإصابة عدد من أسرى العدو".
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