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بيان صادر عن سرايا القدس

12/8/2023 3:12:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت سرايا القدس - كتيبة جنين- بيان صحفي، مساء الجمعة، أكدت فيه أن جند الكتيبة تمكنوا من استهداف دوريات لقوات الاحتلال بالرصاص، وتمكنوا من ايقاع جنود من الاحتلال ما بين قتيل وجريح باعداد كبيرة، وذلك رداً لما يقوم به الاحتلال الجبان في غزة وفي مخيم جنين.


وأضاف البيان أن الإعلام العبري يتكتم على نشر أعداد القتلى والمصابين.


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