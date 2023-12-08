بيان صادر عن سرايا القدس
التاريخ
12/8/2023 3:12:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت سرايا القدس - كتيبة جنين- بيان صحفي، مساء الجمعة، أكدت فيه أن جند الكتيبة تمكنوا من استهداف دوريات لقوات الاحتلال بالرصاص، وتمكنوا من ايقاع جنود من الاحتلال ما بين قتيل وجريح باعداد كبيرة، وذلك رداً لما يقوم به الاحتلال الجبان في غزة وفي مخيم جنين.
وأضاف البيان أن الإعلام العبري يتكتم على نشر أعداد القتلى والمصابين.
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