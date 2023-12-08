الأونروا تدعو إلى وضع حد لإزهاق أرواح الفلسطينيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الجمعة، إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث خلفت الغارات الإسرائيلية أكثر من 17400 شهيد خلال شهرين.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان نقلته وكالات أنباء أدعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وأضاف“إن الدعوة إلى وضع حد لإزهاق أرواح الفلسطينيين في غزة لا تمثل إنكارًا للهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول.
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