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الأونروا تدعو إلى وضع حد لإزهاق أرواح الفلسطينيين

12/8/2023 3:12:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الجمعة، إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث خلفت الغارات الإسرائيلية أكثر من 17400 شهيد خلال شهرين.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان نقلته وكالات أنباء أدعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وأضاف“إن الدعوة إلى وضع حد لإزهاق أرواح الفلسطينيين في غزة لا تمثل إنكارًا للهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول.




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