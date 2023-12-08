أبوالغيط يناشد الدول الكبرى لوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الدول الكبرى، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف الضغط الدبلوماسي بكل الطرق في هذه المرحلة الدقيقة.وأكد ابو الغيط في تدوينه على موقع (X)، التمسك ببصيص أمل في إمكانية السماح لمجلس الأمن باعتماد مشروع القرار المطروح عليه اليوم، لوقف إطلاق النار في غزة.



كما طالب الأمين العام، الدول المحبة للسلام والراغبة، بوقف العدوان الهمجي على غزة الانضمام إلى قائمة الدول المتبنية لهذا المشروع المهم، مشيرًا إلى أن إفشال القرار في المجلس في هذه المرحلة، قد يذهب بالوضع إلى مرحلة جديدة وخطيرة من التدهور، ويهدد الاستقرار الإقليمي الهش.