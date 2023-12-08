الارصاد: هذه المناطق ستشهد هطولاً للامطار بعد منتصف الليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه من المُتوقع هطول زخات من المطر في أجزاء من شمال وشرق المملكة، بعد منتصف الليل.
وبيّنت الدائرة، أن الأجواء تكون باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في شرق المملكة.
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