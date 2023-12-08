كتائب القسام تعلن استهداف 21 آلية إسرائيلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتاب القسام، تدمير 21 آلية كليا أو جزئيا بكافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة.



وبينت الكتائب في بيان لها، نشرته عبر " تيليجرام" أن جنود المقاومة أفشلوا محاولة لتحرير الجندي الأسير "ساعر باروخ" أدت إلى مقتله، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة بسبب القصف الهمجي لمناطق غزة، كما استهدفوا القوات والآليات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد.

واشار البيان الى ان المقاومين اشتبكوا من مسافة صفر قوة صهيونية وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق، وقاموا بتفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو، كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" وأهداف أخرى.

