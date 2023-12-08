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إصابة جنديين صهيونيين بجروح خطيرة في عملية لتحرير محتجزين بغزة

12/8/2023 3:12:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث العسكري للاحتلال إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية قال إنها استهدفت تحرير محتجزين في قطاع غزة.


في المقابل، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام إفشال محاولة لتحرير الجندي الأسير ساعر باروخ، وأكد أن العملية أسفرت عن مقتل الجندي، كما قتل وأصيب أسرى آخرون بسبب القصف الإسرائيلي.


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