إصابة جنديين صهيونيين بجروح خطيرة في عملية لتحرير محتجزين بغزة

إصابة جنديين صهيونيين بجروح خطيرة في عملية لتحرير محتجزين بغزة
التاريخ
12/8/2023 3:12:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث العسكري للاحتلال إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية قال إنها استهدفت تحرير محتجزين في قطاع غزة.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام إفشال محاولة لتحرير الجندي الأسير ساعر باروخ، وأكد أن العملية أسفرت عن مقتل الجندي، كما قتل وأصيب أسرى آخرون بسبب القصف الإسرائيلي.
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